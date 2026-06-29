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Faux SMS de règlement de péage : attention à cette escroquerie qui revient en force pendant les vacances

Les escrocs profitent des 72 heures pour payer le péage pour vous envoyer le message [© Stéphane de SAKUTIN/AFP]
Par Bastien Rague
Publié le - Mis à jour le
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À l'approche du début des vacances d'été, une nouvelle arnaque explose : les faux SMS pour régler un péage. Voici comment éviter de tomber dans le piège.

Une arnaque qui avait fait des ravages l'été dernier revient en force cette année. Si vous recevez un message vous demandant de régler un péage, c'est une arnaque. Les péages à flux libres sont de plus en plus présents sur les autoroutes françaises afin de fluidifier le trafic. Le paiement se fait a posteriori dans les 72 heures. Et de nombreux escrocs profitent de ce nouveau système pour envoyer un faux SMS de rappel aux usagers concernés.

Un lien vers un site pirate

Les arnaqueurs utilisent la technique de la menace pour créer un sentiment d'urgence : «en cas de non-paiement dans un délai très court, des pénalités de plusieurs centaines d'euros seront appliquées». Ce message contient ensuite un lien vers un site pirate imitant parfaitement celui des sociétés d'autoroute. Et si vous pensiez seulement régler une petite somme, vous venez en fait de donner vos coordonnées bancaires.

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Pour éviter ce genre de fraude, il vous suffit de garder en tête que les sociétés d'autoroute n'envoient jamais de SMS pour vous demander de payer. Ces relances, comme dans beaucoup d'autres cas, sont à ignorer.

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