Fin de vie : l’Église catholique appelle les députés à «un vote en conscience»

Alors que les députés de l’Assemblée nationale vont voter solennellement pour la troisième ce mardi 30 juin sur la proposition de loi sur la fin de vie. Ce lundi, la Conférence des évêques de France, représentante de l’Église catholique, a interpellé les élus, les appelant à un «vote en conscience», notamment face à l’aide à mourir et l’euthanasie.

Choisir «l’accompagnement de la vie dans la dignité». A la veille d’un nouveau vote solennel des députés sur la proposition de loi sur la fin de vie, qui doit avoir lieu à 15h ce mardi 30 juin, l’Église catholique, par la voix de la Conférence des évêques de France, a interpellé les élus.

Dans un court communiqué, la présidence de la Conférence des évêques de France (CEF) a appelé l’ensemble des députés français «à mesurer la portée de leur décision» quand ils se prononceront en faveur ou défaveur du texte, qui a terminé ce samedi son troisième examen.

«Une loi engageant durablement notre société et la solidarité entre générations exigeait une véritable écoute, un réel pluralisme et des débats à la hauteur de l'enjeu», a estimé la CEF, déplorant que «cette exigence n’a pas été au rendez-vous».

Les députés «accepteront-ils d'ouvrir la voie à une législation qui permettra, demain, à toute personne d'avoir recours à l'euthanasie ou le suicide assisté ?» s’est interrogé l’épiscopat français dans son communiqué ?

Ou alors, «choisiront-ils d'engager résolument la France sur le chemin de l’accompagnement de la vie dans la dignité, (...) en garantissant l'effectivité des soins palliatifs ?», ont poursuivi les évêques, estimant que «de ce choix découlera, pour une part notable, le modèle à venir de notre société».

Une adoption définitive prévue le 15 juillet prochain

Mgr Vincent Jordy, vice-président de la CEF, avait déploré dans une vidéo «un basculement anthropologique» qui aura «un effet sur les soignants» et «va toucher les plus fragiles».

«Cette loi, faisons très attention aux effets qu'elle va avoir», avait-il averti, en lançant aux députés «un appel à la conscience et à la responsabilité».

Par ailleurs, dans une interview accordée au Figaro ce lundi 29 juin, Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre, a averti que de nombreux établissements de santé d'origine chrétienne «vont peut-être devoir fermer leurs maisons et quitter notre pays par fidélité à leur projet éthique», en l'absence de clause de conscience collective pour les personnes morales.

A l’issue de ce vote solennel, le texte sur la fin de vie retournera une dernière fois au Sénat avant un ultime vote à l’Assemblée nationale le 15 juillet prochain, l’exécutif entendant donner «le dernier mot» aux députés.

La proposition de loi visant à créer un droit à l'aide à mourir accessible sous conditions à certains malades atteints d'une affection grave et incurable est l’une des promesses phares du second quinquennat d’Emmanuel Macron.