Fin des APL à partir du 1er juillet : quels sont les étudiants concernés ?

Paru ce dimanche 28 juin au Journal officiel, un décret adopté dans le cadre de la loi de finances pour 2026 revoit les critères d'accessibilités aux aides personnalisées au logement pour les étudiants.

A partir du mercredi 1er juillet, certains étudiants n'auront plus accès aux aides personnalisées au logement (APL). En effet, les critères d'éligibilité ont été modifiés conformément à un décret paru ce dimanche 28 juin au Journal officiel. La mesure, adoptée par l'Assemblée nationale dans le cadre de la loi finances pour 2026 et ensuite validée par le Conseil constitutionnel, concerne avant tout les étudiants étrangers.

Seront privés d'APL dès ce mercredi, les étudiants non européens ainsi que ceux qui ne perçoivent pas la bourse. Cette mesure prévoit de «limiter l'accès au droit à une aide personnelle au logement pour les étudiants extra-communautaires à ceux remplissant les conditions pour être titulaires d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux», comme le précise le décret.

Cependant, les étudiants en apprentissage ou exerçant une activité professionnelle en parallèle de leurs études, à partir d'une heure par semaine, pourront en revanche conserver leur aide au logement, selon Vincent Jeanbrun, ministre du Logement.

La mesure est dénoncée par les associations d'accès au logement et les organisations étudiantes, dont certaines dénoncent l'instauration d'une «préférence nationale».