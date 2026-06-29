Justice criminelle : le barreau de Paris appelle à une journée «Justice pénale morte» ce lundi pour manifester son opposition au projet de loi

Le barreau de Paris a décidé d'organiser une journée de «justice pénale morte» ce lundi 29 juin, à l'occasion du retour à l'Assemblée nationale du projet de loi relatif à la justice criminelle. Un rassemblement est prévu dans la capitale, tandis que toutes les audiences seront renvoyées.

Une journée de mobilisation scrutée par le gouvernement. À l’occasion du retour à l’Assemblée nationale du projet de loi relatif à la justice criminelle, et malgré le retrait du dispositif de plaider-coupable criminel, le barreau de Paris organise une journée de «justice pénale morte» avec un rassemblement prévu devant le Palais de Justice de Paris et le renoi de toutes les audiences pénales programmées ce jour. Le barreau entend ainsi faire entendre son opposition au projet de loi porté par le Garde des Sceaux.

«Le barreau de Paris a pris acte des évolutions des dernières semaines, notamment du retrait du dispositif de plaider-coupable criminel. Pour autant, plusieurs dispositions continuent de susciter de fortes inquiétudes, en particulier celles relatives au régime des nullités de procédure, à l'allongement de la détention provisoire, à l'extension du recours aux données génétiques dans les procédures pénales ainsi qu'aux garanties fondamentales offertes aux justiciables dans le procès pénal», a indiqué le barreau dans un communiqué publié samedi.

Mobilisation à Paris et renvoi des audiences

«Dans ce contexte, le Conseil de l'Ordre a voté l'organisation d'une journée «Justice pénale morte» le lundi 29 juin 2026. Cette mobilisation se traduira par : le renvoi de l'ensemble des audiences pénales programmées ce jour ; un rassemblement des avocats du barreau de Paris, en robe, sur les marches du Palais de Justice de Paris, Cour du Mai, à 12h. Par cette mobilisation, le barreau de Paris entend rappeler son attachement à une justice qui demeure à la fois efficace, équitable et respectueuse des droits fondamentaux», peut-on également lire.

Pour rappel, le barreau de Paris, l'un des plus importants d'Europe, compte plus de 35.000 avocats sur près de 78.000 en France. Il est présidé par le bâtonnier Louis Degos et Carine Denoit-Benteux, sa vice-bâtonnière, représentants les avocats parisiens auprès de la profession et des pouvoirs publics.