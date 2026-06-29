Lyon : le concert de DJ Snake entendu des kilomètres à la ronde, les riverains révoltés

À Lyon, dans le Rhône, certains habitants n’ont pas pu dormir dans la nuit de samedi à dimanche en raison d’un concert de DJ Snake. Ils n’ont pas hésité à faire part de leur mécontentement sur les réseaux sociaux.

Une nuit plutôt bruyante. En plein week-end, le sommeil de certains Lyonnais a été perturbé par le show de DJ Snake, invité au festival «Positiv’festival» qui s’est déroulé dans le stade de Gerland (7e arrondissement), aussi appelé Matmut Stadium.

De Villeurbanne au quartier de la Mulatière en passant par Vénissieux ou encore Oullins-Pierre-Bénite, les riverains de ces villes limitrophes de Lyon ne sont pas passés à côté du concert du DJ français, malgré eux.

Ils ont été témoins de bruits importants jusqu’à tard dans la nuit : «On sait à quelle heure ça se termine ? Parce que canicule et concert, c’est un peu la double peine pour dormir», a notamment écrit une habitante du 7e arrondissement sur les réseaux sociaux.

«Je l’entends jusqu’à Villeurbanne», ville située à presque 14 kilomètres de cet arrondissement de Lyon, a également affirmé un riverain.

Et ce ne sont pas les seuls. Des habitants du quartier de la Croix-Rousse, situé à 8 kilomètres, et du 6e arrondissement de Lyon, à 5 kilomètres du lieu du festival, se sont également plaints : «Au secours, ça résonne dans toute la ville».

La mairie interpellée

Toujours sur les réseaux sociaux, une habitante n’a pas hésité à s’adresser à la mairie du 7e arrondissement lyonnais : «Vous n’êtes pas sans savoir qu’actuellement nous sommes en pleine canicule et que oui, vos habitants du 7e ouvrent leur fenêtre la nuit pour essayer tant bien que mal de faire redescendre la température de leur logement».

«Avoir des concerts dans notre arrondissement est une très bonne idée, cela permet d’avoir un arrondissement actif, mais avoir un boucan pareil à plus de 00h30 franchement faites quelque chose pour la sonorisation du stade de Gerland», a-t-elle ajouté.

Face à toutes ces critiques, la maire de l’arrondissement, Fanny Dubot, s’est exprimée à son tour : «Le bruit est effectivement très fort et les basses sont difficiles à supporter. Le stade de Gerland est propriété de la ville de Lyon, mais il fait l'objet depuis 2016 (avant notre mandat) d'un bail emphytéotique avec le LOU (club de rugby de la ville, NDLR). Les concerts qui se tiennent au stade de Gerland sont donc des événements privés auxquels la mairie n'est pas associée», a-t-elle expliquée sur Facebook, selon nos confrères d’Actu Lyon.

«Les années précédentes, nous avions déjà alerté des organisateurs sur la gêne occasionnée pour les riverains immédiats, mais également pour les habitants du 7e arrondissement plus lointains. Force est de constater que nos retours n'ont pas été pris en compte... Nous ferons à nouveau remonter le sujet», a finalement conclu la maire.