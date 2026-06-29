Meurtre de Lyhanna : la maman de la petite Rosa, victime présumée de Jérôme Barella, reçue à Matignon ce vendredi

La maman de Rosa, une jeune enfant de 11 ans qui accuse Jérôme Barella, suspect dans le meurtre de Lyhanna, d’une cinquantaine de viols, va être reçue ce vendredi 3 juillet par Sébastien Lecornu, a-t-on appris de sources concordantes ce lundi.

Une rencontre très attendue par la famille. Le Premier ministre va recevoir, ce vendredi 3 juillet, la maman de Rosa, une enfant de 11 ans, victime présumée du pédocriminel Jérôme Barella, a-t-on appris ce lundi de sources concordantes.

La mère de Rosa avait déposé plainte en août 2025 à l’encontre de Jérôme Barella, suspect principal dans le meurtre et le viol de Lyhanna dans le Gers. Sa fille avait indiqué avoir subi «une cinquantaine de viols» de la part du quadragénaire.

La plainte, qui avait été déposée neuf mois avant la mort de Lyhanna, dont le corps a été découvert le 4 juin 2026, n’avait pas entraîné de mise en garde à vue de Jérôme Barella.

Toutefois, le parquet de Toulouse avait traité rapidement l’affaire en auditionnant la victime et sa mère et en ordonnant des expertises médicales. Selon le premier rapport d’investigation sur les manquements judiciaires dans l’affaire Lyhanna, c’est lors du transfert du dossier au parquet d’Auch que l’affaire a perdu du temps, notamment après «un classement par erreur» dans la pile de procédures non urgentes.

Début juin, avec la découverte du corps de Lyhanna, la mère de Rosa avait indiqué son intention de poursuivre l’Etat en justice pour faute lourde, ainsi que les enquêteurs et magistrats en charge du dossier de sa fille.

En effet, la mère de famille a estimé que la mort de la jeune Lyhanna aurait pu être évitée si la plainte de sa fille avait été correctement traitée. Face à la colère suscitée par la mort de Lyhanna, Sébastien Lecornu a promis l'examen du projet de loi intégrale sur les violences faites aux femmes et aux enfants à l'automne prochain.