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Nord : ce que l'on sait de la découverte de deux jumelles décédées de déshydratation dans leur lit

Les deux fillettes, âgées de 15 mois, ont été retrouvées mortes dans leur lit par leurs parents vers 13h30. [© PHILIPPE HUGUEN / AFP]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le
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Un couple a été placé en garde à vue ce lundi dans le Nord après la mort de ses deux jumelles de 15 mois. Selon les premières constatations, les fillettes seraient décédées des suites d'une déshydratation.

Un drame effroyable. Un couple a été placé en garde à vue ce lundi dans le Nord après la mort de ses deux jumelles de 15 mois. 

Selon les premières constatations, les jumelles seraient décédées des suites d'une déshydratation, a indiqué une source proche de l'enquête. 

Les autres enfants du couple hospitalisés

Âgées de 15 mois, elles ont été retrouvées sans vie dans leur lit par leurs parents, vers 13h30, à Beuvrages, près de Valenciennes. Elles présentaient un état de raideur cadavérique, selon une source policière.

Les autres enfants du couple, âgés de 3, 4, 5 et 6 ans ont été hospitalisés, déshydratés, sans que leurs jours ne soient en danger, a précisé la même source.

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