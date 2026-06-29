Orages : ces 10 départements où la foudre devrait frapper fort ce mardi 30 juin

Les orages vont se poursuivre dans l’est de la France ce mardi 30 juin. Selon les prévisions de Météo-France, dix départements devraient voir le ciel se déchaîner au cours de cette journée.

Tonnerre et foudre au programme. Dix départements de l’est du pays devraient connaître de forts orages ce mardi 30 juin, selon les prévisions de Météo-France.

© Météo-France

En effet, Météo-France a indiqué que «l'activité orageuse reprend et s'intensifie sur le centre-est et le nord-est du pays en s'approchant des reliefs».

Sont concernés : la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, les Vosges, la Haute-Saône, le Doubs, le Territoire de Belfort et le Jura.

Le sud-est du pays, toujours placé en vigilance pour canicule, pourrait lui aussi voir des orages éclater au cours de la journée mais dans une certitude moindre.