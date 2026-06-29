Orages : voici les 15 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Ce mardi 30 juin, Météo-France a classé 15 départements en vigilance jaune pour un risque d’orages. Voici lesquels.

Le ciel va gronder dans l’est et le sud-est de la France. Météo-France a placé 15 départements en vigilance jaune «orages» pour la journée du mardi 30 juin.

Dans le détail, les départements concernés sont les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, le Doubs et le Jura.

La Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, le Var, les Vosges et enfin le Territoire de Belfort sont également sous le coup de cette vigilance jaune.

©Météo-France

À noter que les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse et le Var ont également été placés en vigilance orange pour un risque de canicule par Météo-France.

Même chose pour les Hautes-Alpes, également à la fois placées en vigilance jaune «canicule».

Selon les prévisions du service de météorologie, la vigilance jaune «orages» sera effective dès midi, et ce jusqu’aux alentours de 21h ce mardi.