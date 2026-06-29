Pistolet à eau, péage à 2 euros... Qui est Hamza «La Douane», 14 ans, mineur qui sème la zizanie au canal Saint-Martin à Paris

À 14 ans, Hamza, surnommé «La Douane», enchaîne depuis plusieurs semaines les provocations et les incivilités au canal Saint-Martin, à Paris. Déjà connu des services de police, le mineur diffuse lui-même ses vidéos sur les réseaux sociaux, où il revendique ses agissements.

Armé d’un pistolet à eau, il sème la terreur au sein de la capitale. Depuis plusieurs semaines, un adolescent de 14 ans surnommé «La Douane» multiplie les provocations au canal Saint-Martin, à Paris. Le mineur, déjà connu des services de police, diffuse lui-même ses vidéos sur Snapchat, où il met en scène ses incivilités et ses face-à-face avec les forces de l'ordre.

Le jeune Hamza F., né en 2012 en Espagne selon une source policière, est apparu dans de nombreuses vidéos tournées entre les 10e et 11e arrondissements. Le 25 juin, des policiers tentent de l'interpeller au bord du canal. Après avoir accepté de monter dans leur véhicule, il ouvre la portière arrière et s'échappe en replongeant dans l'eau sous les yeux des passants.

Hamza dit "La douane" : «On mouille des gens, on fait rien de mal» #100FrontieresToute l'info est à retrouver sur https://t.co/wCnzQBE1GXpic.twitter.com/5oAEJOOMJe — CNEWS (@CNEWS) June 29, 2026

Quelques jours plus tôt, il avait déjà été filmé en train d'arroser des policiers municipaux avec un pistolet à eau après s'être vu interdire l'accès à un pont.

Les vidéos se succèdent depuis la mi-juin. Dans l'une d'elles, Hamza dérobe une bouteille dans une épicerie pendant qu'un complice détourne l'attention du commerçant. Dans une autre, il installe avec plusieurs amis un faux péage pour les cyclistes et les automobilistes. «Les douaniers laissent passer les gens en échange d'argent. Moi je fais pareil avec les vélos : 2 euros tu passes, sinon on t'arrose jusqu'à ce que tu pleures», explique-t-il à CNEWS, revendiquant l'origine de son surnom.

L'adolescent est aussi filmé en train de pousser des jeunes femmes dans le canal, d'agripper le pied d'un baigneur, de poursuivre des cyclistes avec un bâton ou encore de transporter sur une trottinette une chaise prise à une brasserie. Le 16 juin, il croise également Emmanuel Grégoire, venu annoncer l'ouverture de la baignade au canal Saint-Martin, et lui demande d'annuler une amende reçue pour baignade interdite.

«Il y avait la clim»

Selon une source policière, Hamza a été placé à plusieurs reprises en garde à vue, notamment le 27 juin pour des «faits de violences en réunion et dégradations». Le lendemain, de retour au canal, il ironise face caméra sur son passage au commissariat : «Il y avait la clim.»

Toujours selon cette même source, le mineur est déjà connu des services de police pour une dizaine de faits commis depuis juin 2025.

Les vidéos, d'abord publiées sur Snapchat, sont désormais massivement relayées sur les réseaux sociaux. Si certains internautes tournent la situation en dérision, d'autres s'inquiètent de voir le jeune garçon multiplier les délits. «Il vole, il agresse. Imaginez quand il en aura 16», écrit notamment un internaute.

Interrogé par CNEWS, Hamza balaie les critiques. «Mon père me laisse faire car il sait que je ne fais pas de bêtises. Je ne fais que mouiller des gens et la police de temps en temps (...) Ma mère, elle, n'est pas encore au courant», assure-t-il. Avant de conclure : «On dit que je suis une racaille. La plupart des gens, ils sont racistes.»