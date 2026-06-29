Présidentielle 2027 : Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement, soutiendra Édouard Philippe

Maud Bregeon a déjà fait son choix pour la présidentielle 2027 : la porte-parole du gouvernement soutiendra Édouard Philippe, a-t-elle annoncé ce lundi matin sur France Inter.

Elle ne votera pas pour le candidat de son propre parti. La porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon (Renaissance), a annoncé ce lundi matin sur France Inter, soutenir Édouard Philippe (Horizons) à la présidentielle 2027.«J’ai fait mon choix sur la base d’un constat. Il y a un risque absolument majeur d’un second tour entre le RN et LFI», a-t-elle déclaré.

Selon elle, l'ancien Premier ministre est «aujourd'hui, plus que les autres, dans la capacité de rassembler largement». Raison pour laquelle elle n'apportera pas son soutien à Gabriel Attal, tête d'affiche de Renaissance. Selon les derniers sondages publiés, le candidat Renaissance récolterait 8% des voix, contre 14% pour Édouard Philippe. Le Rassemblement national arrive largement en tête, avec 36% des voix.

Porte-parole du Gouvernement et ministre déléguée chargée de l'Énergie, Maud Bregeon (@MaudBregeon) annonce soutenir la candidature d'Édouard Philippe pour la prochaine élection présidentielle de 2027.



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«Aucun rôle opérationnel dans la campagne»

Maud Bregeon a vanté les mérites d'Édouard Philippe, candidat idéal selon elle pour ses «nombreuses expériences, que ce soit comme Premier ministre ou maire». Dans des temps «extrêmement troublés, c'est quelque chose qui est important».

Maud Bregeon a également annoncé sa présence au meeting d'Édouard Philippe, organisé dimanche 5 juillet à l'Adidas Arena. Cette dernière rappelle toutefois qu'elle «n'aura aucun rôle opérationnel dans la campagne», en raison de sa place au sein du gouvernement.

Parmi les grandes lignes de son programme, le maire du Havre souhaiterait proposer un référendum sur les retraites, lutter contre le narcotrafic ou encore prendre une série d'ordonnances «en matière de justice, d'éducation et de santé», qui sont, selon lui, les trois services publics nécessitant d'être «rapidement réformés». Édouard Philippe a déjà obtenu le soutien public de Nathalie Kosciusko-Morizet, ancienne députée et de Franck Leroy, président de la région Grand Est.