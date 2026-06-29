Résultats du bac 2026 : à quelle date et à quelle heure seront-ils disponibles ?

Les lycéens attendent avec impatience les résultats du baccalauréat 2026. Voici le calendrier selon les académies.

Même si certains lycéens n'ont pas encore passé le Grand oral - jusqu'au 1er juillet, la pression des épreuves du baccalauréat est globalement retombée. Mais celle des résultats commence à monter. Ces derniers seront affichés le même jour dans tous les lycées de France. L'heure de diffusion est différente selon les académies.

Pas les mêmes horaires

La date de révélation des résultats du baccalauréat 2026 est la même pour tout le monde : ce sera le mardi 7 juillet. Sauf pour Mayotte - lundi 6 juillet (9h heure locale). Mais les horaires ne sont pas les mêmes selon les académies :

9h (heure locale) : Guadeloupe, Martinique, La Réunion

10h (heure locale) : Guyane

11h30 : Aix Marseille, Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Corse, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Montpellier, Nice, Orléans / Tours, Poitiers, Toulouse

12h15 : Amiens, Créteil, Lille, Nancy / Metz, Nantes, Normandie, Paris, Reims, Rennes, Strasbourg, Versailles

Une grande majorité des 730.000 lycéens seront heureux, d'autres déçus. Quelques élèves devront repasser par les rattrapages qui se dérouleront jusqu'au jeudi 9 juillet.