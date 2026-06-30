Allocations chômage : malgré l'inflation, pas de revalorisation au 1er juillet

Lors de son conseil d’administration, l'Unédic a décidé que les allocations d'assurance chômage ne seront pas revalorisées au 1er juillet. La dernière revalorisation remontait au à cette même date en 2025, de 0,5%.

L’inflation n’aura pas suffi à faire bouger les lignes. Les allocations chômage resteront inchangées au 1er juillet, a annoncé ce mardi l’Unédic à l’issue d’une réunion de son conseil d’administration.

L’organisme qui gère le régime d’assurance chômage a indiqué que les partisans d’une revalorisation et ses opposants ont recueilli le même nombre de voix, empêchant ainsi toute décision.

«L'ensemble des cinq organisations syndicales s'est mis d'accord pour faire une proposition commune à 2,41%, correspondant à l'augmentation du Smic et à l'inflation constatée sur les 12 derniers mois, et le patronat a voté contre. Donc les règles de l'Unédic font que 25 pour 25 contre, il n'y a pas de décision», a détaillé Denis Gravouil, représentant de la CGT.

2,7 millions de personnes indemnisées par l’Assurance chômage

La dernière hausse des allocations remontait au 1er juillet 2025, avec une augmentation de 0,5%. Du côté syndical, la décision a suscité de vives critiques notamment du côté de la CGT qui a dénoncé, par la voix de Denis Gravouil, «une outrance patronale».

En France, tous les demandeurs d’emploi ne perçoivent pas forcément d’allocations chômage, notamment lorsqu’ils n’ont pas cotisé suffisamment longtemps ou exercent une activité à temps partiel.

L'Unédic notait, dans une étude, publiée le 1er juin, que la probabilité de reprendre un emploi se situe entre 18% et 22% (selon la durée potentielle des droits) avant même la première indemnisation.

Toujours selon l'organisme, 2,7 millions de personnes étaient indemnisées par l’Assurance chômage au quatrième trimestre 2025. Plus de la moitié d’entre elles percevaient moins de 1.000 euros nets par mois. L’allocation mensuelle moyenne s’élevait à 1.040 euros.