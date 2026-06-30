Canicule : le Rassemblement national présente ce mardi son «plan clim»

40 milliards d’euros pour généraliser la climatisation en France, voici le chiffrage du «plan clim» du Rassemblement National. Le parti doit présenter ce mardi les détails de ce projet face au défi climatique. Un élément qui doit rejoindre le programme du RN en vue de la présidentielle.

Une climatisation dans toutes les écoles, les hôpitaux et les Ehpad… Voici le «plan clim» prôné par le Rassemblement National et présenté officiellement ce mardi. Un projet qui doit permettre à la France de répondre aux vagues de chaleur et aux canicules qui se multiplient ces dernières années.

En réalité, ce plan remonte au 30 juin 2025, dans un post sur X de Marine le Pen déclarait déjà : «Il est grand temps que la France déploie un grand plan d’équipement pour la climatisation ». Depuis, le dossier est resté dans les placards et c’est à l’issue de la canicule historique que le parti d’extrême droite l'a remis en lumière.

Il prévoit deux phases : la première, d’urgence, consisterait à équiper de climatisation les écoles, Ehpad et hôpitaux. La seconde aurait pour but de simplifier l’installation de ces systèmes dans des logements privés. Coût total : 40 milliards d’euros. Pour l’instant, les financements restent flous mais le parti propose déjà de mettre en place des prêts à taux zéro. C’est notamment sur ce volet financier que le Rassemblement National est attendu au tournant, afin de juger de la faisabilité d’un tel projet.

La climatisation, une solution qui divise

Les fortes températures ont remis au goût du jour le débat sur la climatisation. Marine Tondelier, secrétaire nationale des Écologistes, est revenue sur la position historique du parti. Invitée de LCI le 21 juin, elle expliquait qu’«il y a des endroits où on ne peut plus se passer de clim» avant de nuancer ses propos en rappelant la nécessité d’isoler les bâtiments avant de les climatiser. Selon l’Ademe, la clim est responsable de 5% des émissions de CO2 du secteur. Si elle permet de rafraîchir considérablement l'intérieur, ses rejets accentuent les effets d’îlots de chaleur, surtout en ville.

Si Marine le Pen et ses alliés veulent marquer le coup face au réchauffement climatique, ses opposants n’ont pas manqué l’occasion de rappeler le passé climatosceptique du parti. L’annonce de son «plan clim» a en tout cas suscité de vives réactions et les discussions ne risquent pas de s’arrêter, alors que les canicules vont devenir plus fréquentes et plus intenses encore.