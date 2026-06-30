Canicule : plus d'un tiers des Français pourraient envisager de déménager pour fuir la chaleur, selon une étude

Selon une étude publiée par Leboncoin immo, plus d’un tiers des Français envisagent de déménager si les canicules s’intensifient. 81% des sondés ont déclaré ressentir un inconfort lié aux températures dans leur logement.

Alors que l’épisode inédit de canicule touche à sa fin en France, il a largement marqué les Français, donnant des envies de départ à certains. D’après une étude publiée par Leboncoin immo, 81% des Français déclarent ressentir un inconfort lié aux températures élevées dans leur logement, et 34% pourraient envisager un déménagement si les périodes de canicule s'intensifient dans les années à venir.

Dans le détail de cette étude intitulée «Canicule & Immobilier 2026» menée par Leboncoin autour de la mi-juin auprès d’un panel de 1.752 personnes, un nouveau critère s’impose progressivement dans les projets résidentiels : le confort climatique. La notion de «refuge climatique» a ainsi été citée par environ un quart des sondés.

Bretagne, Normandie et façade atlantique

Concrètement, 81% des Français déclarent ressentir un inconfort lié aux fortes chaleurs dans leur logement, et plus d'un tiers d’entre eux intègrent le climat dans leurs réflexions résidentielles. Par ailleurs, 27% de sondés envisagent de quitter leur logement si la situation s’aggravait, tandis que 34% envisagent déjà de déménager si les canicules s'intensifient.

Ce sont les régions les plus exposées aux fortes chaleurs qui expriment le plus fort désir de départ. 18% des habitants de Provence-Alpes-Côte-d'Azur envisagent de partir contre seulement 1,3% en Bretagne. Concernant les destinations citées, 42% des sondés rêvent d’un littoral tempéré, comme en Bretagne, Normandie ou sur la façade Atlantique.