Canicule : voici les 11 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Météo-France a placé onze départements du pays en vigilance jaune canicule pour la journée de ce mardi 30 juin.

Restez vigilants dans le sud-est du pays. Onze départements ont été placés en vigilance jaune canicule par Météo-France pour la journée de ce mardi 30 juin.

© Météo-France

Sont concernés par cette vigilance : les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, l'Ardèche, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, la Drôme, le Gard, l'Hérault, l'Isère, les Pyrénées-Orientales et le Vaucluse.

Par ailleurs, Météo-France a maintenu 5 départements en vigilance orange canicule. Il s'agit des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse et enfin, du Var.

Entre 33 et 37°C dans le midi méditerranéen

«Les très fortes chaleurs se cantonnent, temporairement, au Midi méditerranéen. Des orages de chaleur, localement fortement pluvieux, se produiront comme les jours derniers sur le flanc est du pays», précise l'institut météorologique.

Concernant les températures maximales, elles atteindront entre 33 et 37°C dans le midi méditerranéen et en Corse. Elles avoisineront 30°C dans le reste du pays sauf près des Pyrénées, de la Bretagne et des Hauts-de-France où elles seront inférieures.