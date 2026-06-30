Canicule : voici les 11 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Météo-France a placé onze départements du sud-est du pays en vigilance jaune canicule pour la première journée de ce mois de juillet.

La vague de chaleur reflue. Onze départements sont toujours visés par une vigilance jaune canicule de Météo-France ce mercredi 1 er juillet.

© Météo-France

Sont concernés par cette vigilance : les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, l’Ardèche, l’Aude et les Bouches-du-Rhône.

La Drôme, le Gard, l’Hérault, l’Isère, les Pyrénées-Orientales et le Vaucluse sont également visés par l’alerte jaune canicule.

Par ailleurs, quatre autres départements du sud-est sont maintenus en vigilance jaune canicule par Météo-France.

Côté températures, l’institut météorologique prévoit des températures maximales de 31 à 36 °C dans les territoires concernés par les vigilances canicule.