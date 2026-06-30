Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Canicule : voici les 11 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

Météo-France a placé onze départements du sud-est du pays en vigilance jaune canicule pour la première journée de ce mois de juillet.

La vague de chaleur reflue. Onze départements sont toujours visés par une vigilance jaune canicule de Météo-France ce mercredi 1 er juillet.

© Météo-France

Sont concernés par cette vigilance : les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, l’Ardèche, l’Aude et les Bouches-du-Rhône.

La Drôme, le Gard, l’Hérault, l’Isère, les Pyrénées-Orientales et le Vaucluse sont également visés par l’alerte jaune canicule.

Par ailleurs, quatre autres départements du sud-est sont maintenus en vigilance jaune canicule par Météo-France.

Sur le même sujet Météo : chute brutale des températures, orages... Quel temps fera-t-il la semaine prochaine ? Lire

Côté températures, l’institut météorologique prévoit des températures maximales de 31 à 36 °C dans les territoires concernés par les vigilances canicule. 

Météo-Francevigilance météoCanicule

À suivre aussi

Canicule : voici les 4 départements placés en vigilance orange ce mercredi
Orages : ces 10 départements où la foudre devrait frapper fort ce mardi 30 juin
Orages : voici les 33 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Ailleurs sur le web

Dernières actualités