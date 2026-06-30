Canicule : voici les 4 départements placés en vigilance orange ce mardi

Ce mardi, alors que les températures ont légèrement baissé, Météo-France a tout de même classé quatre départements en vigilance orange pour la «canicule».

Un épisode qui prend fin. Quatre départements français sont toujours sous surveillance et en vigilance orange ce mardi, selon Météo-France.

© Météo-France

Dans le détail, sont concernés, les Alpes-Maritimes, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse et enfin, le Var.

Après plusieurs jours de très fortes chaleurs et une canicule au cours de laquelle «environ 1.000 décès supplémentaires» ont été enregistrés, le mercure retrouve petit à petit des températures normales.

«Les températures minimales avoisinent 12 à 17 °C, jusqu'à 19 à 23 en Occitanie, PACA et Alsace. Les maximales restent chaudes dans le Sud-Est avec 32 à 37 °C. Proche de la Manche et de l'Atlantique, on attend 20 à 27 degrés. Ailleurs, les températures affichent 24 à 31 degrés», a anticipé Météo-France pour ce mardi.

A noter que l’organisme météorologique de référence a également placé 13 départements en vigilance jaune pour la canicule concernant la journée de mardi.

Selon les prévisions du site de météorologie, la vigilance sera effective toute la journée. Météo-France rappelle par ailleurs que tout le monde est à risque lors des fortes chaleurs, mais qu’une attention toute particulière est nécessaire à l’égard des personnes âgées, malades ou encore des enfants.

Il est notamment recommandé de s’hydrater plusieurs fois par jour, de continuer à manger normalement, de mouiller son corps à plusieurs reprises, de ne pas sortir aux heures les plus chaudes et de s’habiller avec des vêtements légers.

En cas de coup de chaleur - dont les symptômes sont une fièvre supérieure à 40 °C, une peau chaude, rouge et sèche, des maux de tête, des nausées ou encore une somnolence – il est important de contacter un médecin sans tarder.