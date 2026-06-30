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Canicule : voici les 4 départements placés en vigilance orange ce mercredi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Les fortes chaleurs continuent de refluer en France mercredi 1er juillet. Ainsi Météo-France ne place plus que quatre départements du sud-est en vigilance orange canicule.

La fin progressive d’un épisode difficile.  Quatre départements du sud-est sont visés par une vigilance orange canicule de Météo-France pour la journée de ce mercredi 1er juillet.

© Météo-France

Sont concernés par cette vigilance : les Alpes-Maritimes, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse et le Vaucluse.

En parallèle, onze autres départements du sud-est sont maintenus en vigilance jaune canicule par Météo-France.

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Pour cette journée de canicule, l’Institut météorologique prévoit des températures maximales de 31 à 36 °C dans les territoires concernés par la vigilance. 

Météo-Francevigilance météoCanicule

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