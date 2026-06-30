Fin de vie : l’Assemblée nationale adopte solennellement la loi légalisant l’aide à mourir

Au terme de semaines de débats, l’Assemblée nationale a adopté solennellement la proposition de loi relative à l’aide à mourir. Le texte, scindé en deux dispositions, va désormais poursuivre son chemin au Sénat, avant de revenir au Palais-Bourbon le 15 juillet prochain.

L’émotion et la division se sont emparées du Palais-Bourbon. Ce mardi, l’Assemblée nationale a adopté solennellement la proposition de loi sur la fin de vie, par 295 voix contre 232. Promesse phare du second quinquennat d'Emmanuel Macron, la proposition de loi crée un droit à l'aide à mourir accessible sous conditions à certains malades atteints d'une affection grave et incurable. La version adoptée devrait d’ailleurs être la copie finale, le Sénat s’acheminant très certainement comme les deux fois précédentes vers un rejet. Le texte devrait ainsi revenir à l’Assemblée le 15 juillet prochain, pour son adoption définitive.

«Légiférer sur la fin de vie est l’une des tâches les plus difficiles qui soit pour un parlementaire», a concédé la députée MoDem Sabine Gervais, depuis la tribune, témoignant des divisions au sein des groupes parlementaires.

D’un ton froid, l’élue UDR Hanane Mansouri, opposée comme l’ensemble de son groupe contre ce texte, a averti quant aux dérives de ce nouveau droit. «Dans quelques minutes, nous ne voterons pas une liberté individuelle. Ce texte inverse progressivement notre échelle de valeur», a-t-elle jugé lors de son explication de vote. En réponse, le député PS Stéphane Delautrette a insisté sur le fait de «ne pas réduire le débat de la fin de vie à un débat technique ou médical».

Cinq critères

Cinq critères sont nécessaires pour être éligibles à ce droit. En effet, il est nécessaire d’être majeur, français ou résident régulier en France, être atteint d’une affection grave et incurable, présenter une souffrance liée à cette affection et être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée.

L'un des points les plus débattus a été de savoir qui doit administrer la substance létale, entre le malade ou un soignant. Le texte initial faisait de l'auto-administration la règle et de l'euthanasie l'exception, lorsque le demandeur n'est «physiquement pas en mesure de le faire».