«Il aurait peut-être été mort comme Louis» : la mère de Lorenzo, devenu tétraplégique après un lynchage en 2020, révoltée contre le meurtre de l'adolescent

Le meurtre de Louis, survenu le 19 juin à Narbonne, rappelle de mauvais souvenirs à la mère de Lorenzo, jeune homme devenu tétraplégique après avoir été lynché ans un parking à Lattes, dans l'Hérault en 2020.

L'assassinat de Louis rappelle de très mauvais souvenirs à la mère de Lorenzo, jeune homme lynché en 2020 alors qu'il avait 19 ans, par un groupe de six jeunes. «Ça fait une semaine que je dors très mal, je suis épuisée. Rien que d'y penser, ça me donne envie de pleurer», confie-t-elle à notre micro ce mardi 30 juin.

«J'imagine mon fils quand il s'est fait tabasser, alors que nous, il n'y a pas eu les images, donc pour nous on n'a pas vu dans quel état a été Lorenzo tout de suite, mais je me dis qu'en fait, mon fils, s'il n'y avait pas eu ses amis à côté de lui, qui sont partis appeler la police parce qu'ils ont eu peur, il aurait peut-être été mort comme Louis», révèle Élise Vera.

Le 23 août 2020, une bagarre éclate entre le groupe d'amis de Lorenzo et les agresseurs sur un parking de Lattes, dans l'Hérault. Le jeune homme est lynché : il tombe sur le rebord d'un fossé, une personne lui saute dessus et on lui porte des coups sur les cervicales et le dos. Devenu tétraplégique, il passera seize jours dans le coma et neuf mois complètement alité.

«On nous laisse complètement de côté»

«On ne peut pas accepter ça. On nous laisse complètement de côté, on ne pense pas à nous», déplore Élise Vera. Les agresseurs de Lorenzo ont été jugés en avril et ont été condamnés entre quatre mois à six ans de prison.

De son côté, Louis, 17 ans, a été lynché à mort le 19 juin après avoir été agressé par cinq jeunes sur un chantier à Narbonne. Son agression a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Les cinq suspects ont été arrêtés et placés en détention provisoire. Ils seraient âgés de 16 à 19 ans.

Selon une source policière, Louis et plusieurs des agresseurs se connaissaient déjà par le biais de structures de l'Aide sociale à l’enfance (ASE). Le jeune homme était hébergé depuis mai dans une structure de Narbonne, à la demande de ses parents séparés, résidant à Carcassonne et dans le Var.