Ille-et-Vilaine : France Travail organise ce mardi une journée de recrutement insolite

Dans le pays de Vitré en Bretagne, des chercheurs d’emploi s’apprêtent à rencontrer et à prouver leur détermination à des recruteurs sur le terrain. Pour des postes qui n’ont souvent rien à voir avec le sport.

C’est une journée de recrutement insolite qui commence ce mardi 30 juin à Rannée dans l’Ille-et-Vilaine. Car elle se déroule sur le stade de baseball des Hawks. France Travail Vitré, en collaboration avec le Réseau pour l’emploi et le club de baseball Hawks, organise un événement pour les personnes en recherche d'emploi. De 9 h à 16 h, recruteurs et candidats auront l’occasion d’échanger, grâce à la pratique sportive.

Car depuis 2020, France Travail a mis en place un dispositif nommé «Du stade vers l'emploi» qui permet chaque année à des milliers de personnes au chômage de rencontrer des employeurs dans un cadre inédit : sur un terrain de sport, sans passer par la case CV ni entretien d’embauche classique.

Le sport comme prétexte pour créer du lien

Au programme : du baseball le matin, un moment convivial le midi, des discussions professionnelles l’après-midi. Plusieurs matchs dans la journée, de quoi montrer aux recruteurs, qui se sont fondus dans la masse, incognito, ses compétences humaines, sa capacité d’écoute, son esprit d’équipe, sa sportivité en toutes circonstances.

Le jeu entre inconnus parmi lesquels se cachent des conseillers France travail, des recruteurs et des candidats, prendra fin en début d’après-midi pour laisser place à un job dating avec les coéquipiers démasqués. Pour France Travail, cette approche innovante « met l’accent sur les qualités humaines avant les parcours professionnels, permettant ainsi aux recruteurs d’identifier des talents de manière originale ».

Un dispositif qui a déjà montré ses fruits

En 2025, 510 opérations semblables avaient été organisées. Selon le ministère du Travail : «le dispositif affiche des résultats impressionnants : 61% des demandeurs d'emploi retrouvent un travail dans les 12 mois suivant leur participation».

Accessible aux 16-67 ans, sans condition de diplôme, cette opération gratuite est organisée en partenariat avec 12 fédérations sportives (football, ping-pong, basketball, tennis de table, judo, athlétisme, etc.).

Les secteurs présents à ce type de journée sont variés : restauration, hôtellerie, sécurité, transport, logistique, commerce, industrie, services à la personne, etc. En moyenne en France, chaque session réunit environ 80 demandeurs d'emploi et 15 recruteurs locaux.