La France souffre d'un «trop-plein normatif» qui lui a coûté 28 milliards d'euros en 2025, selon une étude

«Le trop-plein normatif» en France, c’est le sujet de l’étude publiée ce mois-ci par l’Institut Montaigne. Le compte-rendu de l’étude met en lumière une accumulation de normes, «vecteur d’auto-sabotage».

«Les contraintes réglementaires françaises ont coûté quelque 28 milliards d’euros à nos entreprises de taille intermédiaire». Une étude publiée par l’Institut Montaigne, «Normes européennes : soigner le mal français», met en lumière le problème de la manière dont la France transpose, applique, mais surtout durcit les normes. Un poids qui pèse depuis trop longtemps sur la compétitivité de nos entreprises, mobilise un temps administratif considérable et freine à la fois l’investissement et l’emploi.

Les conséquences extrêmement coûteuses

Ces normes, appliquées en France, «étouffent» les entreprises françaises. Le Mouvement des entreprises de taille intermédiaire (METI) a estimé le coût des contraintes réglementaires à 28 milliards en 2025 d’euros pour les ETI françaises.

Si les normes viennent de l’Union européenne, elles sont appliquées par les gouvernements respectifs de chaque pays européen. Donc le problème des normes en France vient surtout de leur transposition, de leur application et de leur durcissement par le gouvernement français. Le compte-rendu de l’étude met en évidence un fait : la France utilise l’Union européenne comme «bouc émissaire».

Seulement 20 % des normes applicables en France viendraient directement de l’UE. Mais, même dans les domaines très européanisés, l’échelon national garde un rôle majeur : transposition, contrôles, interprétations administratives, jurisprudence et pratiques de mise en œuvre. Et justement, la France aurait une tendance à la «mieux-disance» normative, c’est-à-dire à appliquer ou défendre des règles plus strictes que ses voisins.

Pour l’illustrer de manière plus concrète, l’étude a pris l’exemple de la norme sur «la transparence salariale». Sur ce règlement, une fois de plus, la France envisage d’aller au-delà des exigences européennes. Le gouvernement a prévu d’introduire des sanctions pénales, alors que la Suède, pourtant référence dans ce domaine, retient une approche plus pragmatique. Une conséquence dont le coût est estimé à près de 2,5 milliards d’euros pour les seules ETI françaises.

Une charge administrative très lourde

Une estimation relayée par l’OCDE a évalué la charge administrative liée aux normes en France à environ 3 % du PIB par an, soit 100 milliards d’euros de coût annuel pour l’économie française.

Dans l’enquête menée auprès de plus d’une centaine d’entreprises et d’experts, les analyses ont relevé que, sur plus de 140 réglementations, 72 % des normes étaient perçues comme «des freins opérationnels», contre seulement 28 % jugées bénéfiques. L’analyse conclut que le problème n’est pas forcément leur existence, mais leur complexité, leur instabilité et leurs chevauchements.

Ensuite, les normes mises en application par la France demandent des obligations très lourdes de reporting. En effet, pour prendre un exemple concret, la CSRD, une directive européenne destinée aux entreprises, impose 1.178 points de données à transmettre. Cela signifie que les entreprises doivent collecter, vérifier et transmettre une masse importante de données, ce qui entraîne des coûts d’audit, de conseil, de conformité et de personnel importants.

Perte concurrentielle

Enfin, l’étude a souligné que la France applique souvent les règles de manière plus stricte que ses voisins. Pour le règlement REACH, l’Allemagne comptait une cinquantaine d’exemptions, contre moins de cinq en France en 2023. Cette différence crée un désavantage pour les entreprises françaises face à leurs concurrentes européennes.

Malgré ces résultats, la France, qui s’était lancée dans une politique de simplification, continue d’augmenter sa quantité de règles. Le rapport note que la volumétrie du corpus législatif et des grands codes français a augmenté de plus de 27 % en dix ans et de 64 % en vingt ans.