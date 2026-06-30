Le projet de loi sur la justice criminelle : en pleine crise judiciaire, le texte de Gérald Darmanin examiné par l’Assemblée ce mardi

Au dernier jour de la session parlementaire ordinaire et à la veille du début de la session extraordinaire, le projet de loi sur la justice criminelle de Gérald Darmanin fait son entrée à l’Assemblée nationale ce mardi 30 juin. Amputé de l’une de ses mesures phares, le texte revient sur le devant de la scène en pleine crise de l’instance judiciaire.

Le spectre de l’affaire Lyhanna plane sur le texte. A compter de ce mardi 30 juin, les députés vont examiner le projet de loi sur la justice criminelle de Gérald Darmanin. L’examen doit se poursuivre jusqu’au 3 juillet prochain.

Les débats parlementaires sur ce sujet risquent d’être scrutés par les Français alors que la Justice est dans la tourmente depuis la mort de la jeune Lyhanna, violée et tuée à l’âge de 11 ans au début du mois par un pédocriminel.

De nombreux dysfonctionnements de la Justice sont pointés du doigt dans cette affaire, mettant à mal la confiance du peuple dans l’instance judiciaire. Ce projet de loi qui a pour ambition de réduire les délais de jugement mais aussi d’améliorer les moyens de la Justice pourrait donc être une première réponse aux inquiétudes des Français.

Pour rappel, une enquête administrative est en cours pour déterminer les défaillances de la justice française. Le lundi 22 juin, un premier rapport de 46 pages a mis en avant que «l’urgence de ce dossier n’a pas été prise en compte» et des sanctions contre les magistrats qui ont failli dans l'affaire ont été promises.

Ainsi, ce texte porté par Gérald Darmanin prévoit notamment la création d’une soixantaine de cours criminelles supplémentaires, l’assistance par avocat des victimes dès le dépôt de plainte ou encore la formation obligatoire des magistrats en matière de violences sexuelles.

Le plaider-coupable abandonné

Toutefois, le texte, qui a été adopté en première lecture par le Sénat, fait son entrée dans l’Hémicycle après un passage en commission des lois sans l’une de ses notions phares qui a été abandonnée par le ministre de la Justice, Gérald Darmanin : celle du plaider-coupable.

Cette procédure permet une négociation entre l’accusé, son avocat et le procureur de la République. Avec l’accord de la victime et en échange d’une reconnaissance intégrale des faits reprochés, le parquet peut proposer la réduction d'un tiers de la peine initiale envisagée.

Dans le message annonçant la suppression de la mesure le 10 juin dernier, le garde des Sceaux avait déploré : «La commission des lois de l’Assemblée nationale avait accepté de la conserver, en le réduisant aux braquages et aux coups mortels ainsi que je l’avais proposé. Elle a toutefois voté contre le texte».

Gérald Darmanin avait par la suite indiqué : «Dans un esprit de responsabilité et afin de répondre à l’urgence d’amélioration de notre justice criminelle, il me parait nécessaire de proposer à la représentation nationale le retrait de cette disposition, faute de consensus».

Le ministre de la Justice n’abandonne néanmoins pas l’éventualité de mettre en place ce dispositif en France, puisqu’un «travail d’approfondissement de ce sujet, dans un climat apaisé, pourra être conduit dans les prochains mois, sous l’égide de la Commission des lois».

Par ailleurs, pour répondre aux inquiétudes et aux demandes qui ont suivi la mort de la jeune Lyhanna, Sébastien Lecornu a promis l’examen de loi intégrale sur les violences faites aux femmes et aux enfants à l’automne.