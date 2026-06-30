Les Français auraient une culture financière «encore trop limitée» d’après un sondage

Les Français manqueraient de culture financière selon un sondage Poll&Roll pour Lise publié ce mardi 30 juin. Ce constat serait dû en partie à une «mauvaise compréhension des supports» pour investir son argent.

Si les Français sont reconnus dans le monde entier pour leur culture générale, en revanche, ce n’est pas le cas pour la culture financière. D’après un sondage partagé ce mardi réalisé par Poll&Roll pour «Lise», une nouvelle place boursière, les Français auraient encore «une culture financière trop limitée».

En effet, selon les résultats, 66 % d’entre nous n’ont jamais osé investir en Bourse, soit deux tiers des Français. Une majorité se sent encore perdue dans les démarches relatives à l’investissement. Pourtant, ce retard n’est pas sans conséquence. Ce constat «pénalise nos entreprises, alors que les Français détiennent près de 6.000 milliards d'euros d'épargne. Tant que rien ne change, notre épargne continuera de financer la souveraineté des autres», a déclaré Mark Kepeneghian, CEO de Lise.

Il n’a jamais été aussi simple d’investir en Bourse

Concrètement, l’étude a révélé que 56 % de la population de l’Hexagone ne saurait tout simplement pas «par où commencer pour investir», contre seulement 16 % qui s’estiment «tout à fait» prêts.

Pourtant, en théorie, il n’a jamais été aussi simple d’investir en Bourse. Multiplication des plates-formes d’investissement, contenus pédagogiques en ligne, livres de vulgarisation, conseils sur les réseaux sociaux… Jamais le contenu autour de l’investissement n’a été aussi abondant. Mais 30 % des Français ont pointé un manque de connaissances et de compréhension comme premier frein pour passer le pas. D'autant qu'il est préférable d'investir dans des placements que l'on comprend, tout en ayant conscience qu'il y a un risque de perte de capital.

Un déficit des fondamentaux

L’étude a pointé «un déficit de maîtrise des fondamentaux». Pour apporter un exemple concret, le terme IPO, très présent aujourd’hui, n’est compris que par 17 % des Français. Pour les 83 % restants, leurs connaissances ne leur permettraient donc pas de participer à une introduction en Bourse.

Dans la même lignée, moins d’un Français sur deux, soit 40 %, a déclaré comprendre suffisamment ce qu'est une «action» pour investir, un chiffre qui tombe à 21 % pour le PEA, 18 % pour les obligations et 10 % pour les ETF.

Concernant les capitalisations boursières, 45 % ont mentionné spontanément les grandes capitalisations européennes, comme LVMH, TotalEnergies ou Airbus, juste devant les géants américains, à 37 %. Les PME et ETI sont arrivées loin derrière, avec seulement 24 % des réponses. Plus d'un quart des Français a notamment reconnu ne pas savoir du tout dans quoi il était possible d'investir. Ces résultats ont mis en évidence un fait : dans l'imaginaire collectif, la Bourse reste avant tout associée aux grandes capitalisations.

Et chez les jeunes ?

Heureusement, les jeunes Français, eux, semblent avoir pris le virage face à la culture de l’investissement en Bourse. D’après les chiffres de l’Insee, les 18-34 ans sont ceux qui se sentent les plus à l'aise pour se lancer. 52 % d’entre eux ont déclaré savoir comment commencer à investir sur les marchés financiers. Malheureusement, plus l’on avance dans les âges, plus ce pourcentage diminue : 40 % chez les 35-49 ans, 30 % chez les 65 ans et plus, et à peine 29 % chez les 50-64 ans, qui disposent pourtant du plus grand patrimoine.

Selon l’étude, ce blocage dans les catégories d’âge disposant du plus d’épargne s’explique avant tout par un frein psychologique renforcé par une mauvaise compréhension des supports d’investissement. 70 % des personnes interrogées ont jugé «trop risqué» de placer leur argent dans des actifs boursiers.