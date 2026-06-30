Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Livret A : le taux «va augmenter» à la mi-juillet, annonce le ministre de l'Économie Roland Lescure

Les quelque 58 millions de livrets ouverts totalisent encore 444,6 milliards d'euros d'encours. [Denis CHARLET / AFP ]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

En raison d'une inflation, qui s'est établie à 2,4% en mai sur un an, le gouvernement a annoncé ce mardi une hausse du taux du Livret A dans les prochaines semaines. Depuis février dernier, le taux est à 1,5%.

C'est une perspective qui devrait réjouir les épargnants. Le taux de rémunération du Livret A, fixé à 1,5% depuis février, «va augmenter» à compter du 1er août, a annoncé mardi le ministre de l'Économie Roland Lescure dans un entretien accordé à La Provence.

«Le taux du Livret A sera orienté à la hausse sur proposition du gouverneur de la Banque de France», a-t-il déclaré, évoquant une «bonne nouvelle pour l'épargne des Français». Le nouveau taux doit être annoncé à la mi-juillet. Cette hausse intervient alors que les produits d'épargne réglementée connaissent un ralentissement. 

58 millions de livrets ouverts

En mai, pour le cinquième mois consécutif, les retraits ont dépassé les dépôts, entraînant une baisse de l'encours de 630 millions d'euros. Une «décollecte» inédite depuis mai 2009. Malgré ce recul, le Livret A conserve un poids considérable dans l'épargne des Français. Les quelque 58 millions de livrets ouverts totalisent encore 444,6 milliards d'euros d'encours.

«On est en train de finaliser les calculs», a indiqué ce mardi le ministre sur BFMTV. Ce calcul devrait tenir compte de l'inflation, qui a nettement augmenté ces derniers mois, en raison de la hausse des prix de l'énergie provoquée par la guerre au Moyen-Orient. 

Sur le même sujet Congé de naissance, hausse du gaz, taxe sur les petits colis... Tout ce qui change à partir du 1er juillet Lire

Les prix à la consommation ont progressé de 1,8% sur un an en France au mois de juin, marquant toutefois le pas après 2,4% en mai dans le sillage des prix de l'énergie, a indiqué mardi l'Insee dans un communiqué.

livret AÉconomieRoland Lescureministre de l'éco

À suivre aussi

Livret A : pourquoi son taux pourrait-il remonter et quand ?
Livret A : les grands-parents peuvent-ils faire des virements directement à leurs petits-enfants ?
Epargne : Livret A, LDDS, LEP... Ce qu'il est recommandé de faire avant chaque début de mois

Ailleurs sur le web

Dernières actualités