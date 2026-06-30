Livret A : le taux «va augmenter» à la mi-juillet, annonce le ministre de l'Économie Roland Lescure

En raison d'une inflation, qui s'est établie à 2,4% en mai sur un an, le gouvernement a annoncé ce mardi une hausse du taux du Livret A dans les prochaines semaines. Depuis février dernier, le taux est à 1,5%.

C'est une perspective qui devrait réjouir les épargnants. Le taux de rémunération du Livret A, fixé à 1,5% depuis février, «va augmenter» à compter du 1er août, a annoncé mardi le ministre de l'Économie Roland Lescure dans un entretien accordé à La Provence.

«Le taux du Livret A sera orienté à la hausse sur proposition du gouverneur de la Banque de France», a-t-il déclaré, évoquant une «bonne nouvelle pour l'épargne des Français». Le nouveau taux doit être annoncé à la mi-juillet. Cette hausse intervient alors que les produits d'épargne réglementée connaissent un ralentissement.

58 millions de livrets ouverts

En mai, pour le cinquième mois consécutif, les retraits ont dépassé les dépôts, entraînant une baisse de l'encours de 630 millions d'euros. Une «décollecte» inédite depuis mai 2009. Malgré ce recul, le Livret A conserve un poids considérable dans l'épargne des Français. Les quelque 58 millions de livrets ouverts totalisent encore 444,6 milliards d'euros d'encours.

«On est en train de finaliser les calculs», a indiqué ce mardi le ministre sur BFMTV. Ce calcul devrait tenir compte de l'inflation, qui a nettement augmenté ces derniers mois, en raison de la hausse des prix de l'énergie provoquée par la guerre au Moyen-Orient.

Les prix à la consommation ont progressé de 1,8% sur un an en France au mois de juin, marquant toutefois le pas après 2,4% en mai dans le sillage des prix de l'énergie, a indiqué mardi l'Insee dans un communiqué.