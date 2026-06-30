MaPrimeRénov’ : ces travaux qui seront bientôt exclus du dispositif

Le gouvernement a annoncé des changements pour l’aide MaPrimeRénov’. Certains travaux, comme l’isolation des toits, ne seront plus éligibles à l’aide à partir du 1er septembre.

Nouveaux changements pour vos travaux de rénovation. A partir du 1er septembre, certains travaux de rénovation ne seront plus couverts par MaPrimeRénov’. Cela concerne des rénovations «par geste», des travaux à la carte sur des équipements spécifiques. Ces changements seront effectifs au 1er septembre.

Ainsi, le dispositif ne couvrira plus l’installation de poêles à bois ou à granulés, de chauffe-eau, de pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire ou encore de systèmes de ventilation.

De même, les travaux d’isolation des toits, des combles et le changement des fenêtres ne pourront plus être accompagnés par MaPrimeRénov’. Le ministère du Logement a justifié ces changements en parlant de «choix de responsabilité». Tous ces travaux restent néanmoins couverts pour des rénovations globales.

Un coup de pouce de plus en plus réduit

Au début de l’année, avec la loi de finances 2026, MaPrimeRénov’ avait déjà vu son champ d’action se réduire. Depuis le début de l'année, l’isolation des murs et l’installation de chaudières biomasse ne sont plus financées.

Les règles pour bénéficier du dispositif ne changent pas. Il faut que son logement soit en France - métropolitaine ou Outre-Mer - et que celui-ci soit construit depuis plus de quinze ans. Il doit être utilisé comme résidence principale ou loué comme telle pendant six ans et considéré comme une passoire thermique - classé E, F ou G sur le diagnostic de performance énergétique.

Il existe quatre niveaux d’aide en fonction des revenus. En 2021, 2,7 millions de logements ont profité de l’aide à la rénovation énergétique.