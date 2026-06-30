Orages : voici les 22 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Ce mardi 30 juin, Météo-France a classé 22 départements en vigilance jaune pour un risque d’orages. Voici lesquels.

Le ciel va gronder dans l’est et le sud-est de la France. Météo-France a placé 22 départements en vigilance jaune «orages» pour la journée du mardi 30 juin.

© Météo-France

Sont concernés par cette vigilance : l'Ain, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, le Doubs, la Drôme, l'Isère et le Jura.

Mais aussi, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, la Savoie, la Haute-Savoie, le Var, le Vaucluse, les Vosges ainsi que le Territoire de Belfort.

À noter que les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse et le Var ont également été placés en vigilance orange pour un risque de canicule par Météo-France.

Selon les prévisions du service de météorologie, la vigilance jaune «orages» sera effective dès midi, et ce jusqu’aux alentours de 21h ce mardi.