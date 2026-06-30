Orages : voici les 3 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Météo-France a maintenu trois départements de la pointe est du pays en vigilance jaune orages pour la première journée de ce mois de juillet.

Des éclairs en prévision. Trois départements de l’est du pays sont visés par une vigilance jaune orages de Météo-France pour la journée de ce mercredi 1er juillet.

© Météo-France

Sont concernés par cette vigilance : le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et le Territoire de Belfort.

En parallèle, Météo-France a maintenu quatre départements du sud-est en vigilance orange canicule et onze autres en vigilance jaune pour le même risque météorologique.

L’institut de météo prévoit que les orages éclatent dans l’après-midi dans les régions concernées. Côté températures, les maximales ne dépasseront pas les 30 °C.