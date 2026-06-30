Petits colis : la taxe française de 2 euros «suspendue» à partir de ce mercredi

c, a annoncé le gouvernement.

Un alignement avec l'Union européenne. Alors que le droit de douane européen de trois euros entre en vigueur ce mercredi 1er juillet, le gouvernement français a annoncé la suspension de sa taxe de deux euros sur les petits colis.

«Comme nous sommes dans un marché unique, que nous travaillons avec nos partenaires européens, il ne se justifie plus de garder uniquement notre taxe petits colis» en plus du nouveau «droit de douane de trois euros» européen, a expliqué à l'AFP le cabinet du ministre du Commerce, Serge Papin, changeant son fusil d'épaule.

En effet, depuis le 1er mars, la France a mis en place une taxe de deux euros par catégorie d'articles achetés sur les plates-formes d'e-commerce extra-européennes pour freiner l'afflux de «petits colis», de moins de 150 euros, en provenance de Chine.

Ainsi, les deux taxes devaient initialement se cumuler dès juillet, portant le total à cinq euros par catégorie d'articles.

La taxe nationale devait ensuite être remplacée par un dispositif similaire, 100% européen, prévu en novembre, harmonisant ainsi les règles pour l'ensemble du marché unique.

Un système contourné

Toutefois, les acteurs visés (Shein, Temu, AliExpress...) ont trouvé la parade en expédiant par avion les marchandises dans d'autres pays européens, puis en les acheminant par la route jusqu'en France.

D'où un «déport de volume» de «l'ordre de 90% depuis le 1er mars», avait estimé à la mi-mai le directeur général des Douanes, Florian Colas, évaluant le rendement de la taxe à «2,3 millions par mois», très loin des 400 millions d'euros prévus sur l'année par le budget 2026.

Interrogé fin mars sur l'éventuelle suspension de cette mesure, option déjà choisie par l'Italie, Serge Papin avait qualifié son contournement «d'éphémère».

Toutefois, avec une taxation supérieure à celle de ses voisins, la France risquait d'être lésée de juillet à novembre.

«On adore nos amis belges, mais il n'est pas normal (...) qu'il n'y ait qu'eux qui récupèrent la monnaie de leur pièce» quand «les petits colis continuent malgré tout d'arriver en France», a résumé le cabinet du ministre.

«Notre objectif c'était (...) de pousser l'Europe à prendre des mesures» et «nous avons obtenu gain de cause», a-t-il insisté.