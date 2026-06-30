Pourquoi Emmanuel Macron est-il réapparu avec ses fameuses lunettes d’aviateur à l’Élysée ?

Le président de la République a ressorti ses lunettes de soleil d'aviateur lundi 29 juin lors d'une rencontre avec le sultan d'Oman, Haïtham ben Tariq, à l'Élysée.

Elles ont fait sensation en janvier et sont de retour. Emmanuel Macron est de nouveau apparu avec ses lunettes de soleil extravagantes à verres miroir bleuté similaires à celles que portent les aviateurs, lundi 29 juin, lors d'une rencontre avec le sultan d'Oman, Haïtham ben Tariq, à l'Élysée.

Un accessoire pour se protéger des rayons UV en cette période estivale ? Non, il s'agit à nouveau d'un «problème à l'oeil», indique l'entourage du président de la République.

Le chef d'État français a porté ses lunettes toute la journée, de la cérémonie de signature de contrats à l'intérieur du Palais de l'Élysée au côté du sultan, jusque dans un hôtel pour un forum d'affaires franco-omanais.

Heureux d’accueillir Sa Majesté Haitham bin Tarik, Sultan d’Oman, pour sa première visite officielle en France.



Le Sultanat d’Oman et la France renforcent aujourd’hui leur partenariat à travers des accords historiques… pic.twitter.com/EW3nIBY7uG — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 29, 2026

des séquences virales

Plus qu'un accessoire de mode, ces lunettes signées Henry Jullien, dont le modèle choisi par Emmanuel Macron est le Pacific S 01, permettent de dissimuler une «hémorragie sous-conjonctivale» bénigne.

Ce choix d'accessoire, arboré pour la première fois en début d'année lors d'une visite au Forum de Davos, a donné lieu à des séquences devenues virales sur Internet. Le président avait beaucoup fait rire avec ses lunettes et ses prononciations des mots «for sure» («bien sûr»), martelés plusieurs fois dans son discours, en pleines tensions avec Donald Trump.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer s'était lui aussi, pris au jeu en imitant le président de la République sur les réseaux sociaux.