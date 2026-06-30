Présidentielle 2027 : «Jean-Luc Mélenchon rentre sur un terrain qui est celui de l’extrême droite», déclare le patron du PS Olivier Faure

Lors d’une conférence de presse ce mardi, le Premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure a chargé la ligne portée par le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon. «Il rentre sur un terrain qui est celui de l’extrême droite», a-t-il déclaré.

Deux gauches irréconciliables ? Ce mardi, le Parti socialiste a tenu une conférence de presse afin de présenter son projet pour 2027, adopté par les militants. Alors que la formation politique cherche toujours le mode de désignation adéquat de son candidat pour la prochaine élection présidentielle, Olivier Faure, le Premier secrétaire du PS, a, une nouvelle fois, insisté sur son désaccord quant à un projet commun avec La France insoumise.

«Jean-Luc Mélenchon rentre sur un terrain qui est précisément celui de l’extrême droite», a asséné le député de Seine-et-Marne, ajoutant ne pas être en accord avec le principe de «Nouvelle France», défendu par le leader de LFI, préférant celui de «France vivante».

Des propos immédiatement dénoncés par Manuel Bompard, coordinateur national de La France insoumise. «Ridicule et irresponsable de cotiser aux paniques identitaires de l’extrême-droite en multipliant les mensonges et en faisant surtout la preuve qu’on a absolument rien compris», a répondu sur X le député des Bouches-du-Rhône.

Ridicule et irresponsable de cotiser aux paniques identitaires de l’extrême-droite en multipliant les mensonges et en faisant surtout la preuve qu’on a absolument rien compris. https://t.co/cE8L6Y1QaJ — Manuel Bompard (@mbompard) June 30, 2026

Le PS ouvre la porte à une primaire

Depuis plusieurs mois, le Parti socialiste se déchire quant à la stratégie à adopter en 2027. Alors que certains élus prônent en faveur de la participation à la primaire unitaire de la gauche, d’autres sont davantage favorables à un ralliement à Raphaël Glucksmann, le coprésident de Place publique.

Dans l’attente d’une décision, plusieurs personnalités du parti ont déjà annoncé leur candidature. C’est le cas notamment des députés Jérôme Guedj et Philippe Brun, mais aussi du maire de Saint-Ouen Karim Bouamrane. Pour pousser la formation politique à réagir, d’autres, tels que Boris Vallaud, président du groupe socialiste à l’Assemblée nationale, a lui décidé de quitter la direction du parti.

Ce mardi, le bureau national du Parti socialiste devrait débattre des modalités d’une primaire, soit ouverte comme le souhaite Olivier Faure, soit réservée aux militants, comme le préconise Boris Vallaud. La question du montant pour participer devrait également être évoquée.