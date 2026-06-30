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Présidentielle 2027 : le député socialiste Philippe Brun annonce sa candidature

Philippe Brun est député de la 4e circonscription de l'Eure. [Ludovic MARIN / AFP]
Par Quitterie Desjobert
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La course à l’Élysée compte un nouveau candidat. En effet, le député de l’Eure, Philippe Brun, a annoncé ce mardi 30 juin sa volonté de représenter le Parti socialiste lors de la prochaine élection présidentielle en 2027.

Un nouveau champion pour le PS ? Le député de l’Eure, Philippe Brun, a annoncé ce mardi 30 juin sur RMC son intention de se porter candidat à l’élection présidentielle de 2027.

«Je serai candidat à la primaire interne du Parti socialiste. Il ne s’agit pas d’ajouter une candidature extérieure. Le PS organisera une primaire en octobre et je serai candidat pour porter cette ligne populaire. Que pour la gauche ne soit plus à côté de ses pompes», a-t-il ainsi déclaré.

«Avec l’équipe qui m’accompagne, avec de jeunes députés comme Romain Eskenazi, qui est mon directeur de campagne, nous voulons réveiller le Parti socialiste qui est une belle endormie», a poursuivi Philippe Brun.

«Nous voulons que les gens aient envie de voter à gauche, envie de voter pour nous et que l’on fasse des propositions pour changer concrètement leur quotidien», a-t-il ajouté.

Sur le même sujet Présidentielle 2027 : qui sont les candidats déjà en lice ? Lire

Le Parti socialiste compte déjà de nombreux prétendants à la présidentielle, parmi lesquels le député Jérôme Guedj, le maire de Saint-Ouen Karim Bouamrane ou encore l’ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve. Toutefois, tous n’ont pas encore fait officiellement part de leur intention de se joindre à la primaire. 

Politiqueprésidentielle 2027Parti socialistecandidaturePrimaire à gauche

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