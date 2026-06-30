Présidentielle 2027 : le PS et les Écologistes définissent leur stratégie à gauche, dans l'ombre de Jean-Luc Mélenchon

A moins d’un an de la présidentielle, aucune stratégie claire n’a été définie par le PS et les Ecologistes. Pour tenter de rattraper leur retard sur Jean-Luc Mélenchon, les deux partis se réunissent ce mardi, chacun de leur côté, pour se préparer au combat.

Une primaire, un double vote, une alliance avec LFI, Place publique… Tous les scénarios sont encore sur la table pour définir la stratégie pour la présidentielle que ce soit au Parti socialiste et chez les Écologistes. Même une alliance entre eux mais pour cela, encore faudrait-il convaincre au sein même de chaque parti.

En attendant, le PS n’a qu’une seule certitude : celle de construire loin du leader insoumis Jean-Luc Mélenchon. Pour le reste : deux candidats déclarés (Jerôme Guedj et Karim Bouamrane), d’autres qui hésitent à se lancer (Boris Vallaud, François Hollande, Bernard Cazeneuve), une direction déchirée et un premier secrétaire, Olivier Faure, esseulé dans sa quête de primaire.

Le parti à la rose a tout de même connu une victoire interne ce week-end : les militants ont adopté à 83% le projet qui devrait être porté par le candidat en 2027. Son conseil national a prévu de se réunir ce mardi avec un objectif simple : définir les différents processus de sélection de la gauche socialiste, incluant Place publique, le parti de Raphaël Glucksmann.

De son côté, Olivier Faure souhaite une double primaire. D’abord, un vote interne avec les candidats de la gauche sociale-démocrate. Il souhaite que tous les sympathisants puissent y participer, moyennant un ou deux euros. Ainsi, il espère donner du poids au futur vainqueur, qui ira se frotter à la primaire de la gauche hors LFI le 11 octobre prochain.

Mais ses opposants ne l’entendent pas de la même oreille. Raphaël Glucksmann et ses soutiens au PS misent plutôt sur un vote réservé aux adhérents du parti et à ceux de Place publique. Et rien n’obligerait le candidat choisi d’affronter ensuite le reste de la gauche. Ou alors, un compromis entre les états-majors des deux partis afin de proposer un candidat unique aux militants. Le choix leur reviendra : ils voteront le 9 juillet les propositions qui émaneront de cette réunion.

Les Verts entre deux chaises

Le parti écologiste fait, lui, face à d’autres problématiques. Depuis plusieurs mois, Marine Tondelier, sa secrétaire nationale, est candidate à la primaire. Elle en est même l’une des plus ferventes partisanes, avec Olivier Faure. Mais la position du PS a fragilisé le projet et par conséquent, la position de Marine Tondelier. En interne, sa candidature est remise en question et deux courants s’opposent.

D’un côté, certains souhaitent un rapprochement avec le PS et Raphaël Glucksmann. De l’autre, des militants et dirigeants, comme Sandrine Rousseau, penchent pour un rapprochement avec LFI. Le parti réunit ce mardi un conseil fédéral pour trancher sur la question, avant de consulter ses adhérents entre le 1er et le 6 juillet.

Ce mardi, tout peut arriver pour les deux partis de gauche : fin des tensions, redoublement des différences, rupture idéologique… Rien ne garantit qu’une solution soit rapidement trouvée. Reste que, au milieu de ce tumulte, Jean-Luc Mélenchon poursuit sa route loin de ce chaos avec un camp solidement uni derrière lui.