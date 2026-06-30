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Présidentielle 2027 : l'élection se tiendra les 18 avril et 2 mai 2027

Les deux tours de la présidentielle 2027 se tiendront les 18 avril et 2 mai 2027. [Frederick FLORIN / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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La prochaine élection présidentielle aura lieu les 18 avril et 2 mai 2027, a-t-on appris auprès d'une source proche de l'exécutif. 

La prochaine élection présidentielle en France aura lieu les 18 avril et 2 mai 2027, a indiqué ce mardi une source au sein de l'exécutif, confirmant une information du quotidien Ouest-France.

«Ce sera officialisé mercredi en Conseil des ministres», a ajouté cette source.Toujours selon la même source, une deuxième option de calendrier était à l’étude, pour une tenue du scrutin les 11 et 25 avril, une semaine plus tôt.

Ce calendrier a été préféré à l’autre option, qui plaçait le scrutin une semaine plus tôt, les 11 et 25 avril, précise le quotidien Ouest-France. 

Sur le même sujet Présidentielle 2027 : qui sont les candidats déjà en lice ? Lire

En vertu de la Constitution, le scrutin doit se tenir de 20 à 35 jours avant la fin du quinquennat actuel, Emmanuel Macron ayant commencé sa seconde présidence le 14 mai 2022. Il aura donc lieu durant les vacances de printemps et pour le second tour au lendemain de la fête du Travail.

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