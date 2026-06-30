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Présidentielle 2027 : plusieurs figures de la gauche appellent à dialoguer avec Jean-Luc Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon est candidat pour la quatrième fois à l'élection présidentielle. [Bastien Ohier / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP]
Par Quitterie Desjobert
Publié le - Mis à jour le
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Si les candidatures à gauche pour faire barrage à Jean-Luc Mélechon lors de la présidentielle de 2027 se multiplient, d’autres figures appellent au contraire à un dialogue avec le leader de la France insoumise pour contrer le Rassemblement national.

Soutenir le candidat avec le plus de chances de se qualifier au second tour. A gauche, plusieurs candidats émergent pour l’élection présidentielle de 2027 avec comme promesse d’être une alternative à Jean-Luc Mélenchon. Toutefois, certaines figures phares ont d’ores et déjà appelé à le dialoguer avec lui.

Dernière en date à prôner la discussion, la députée les Ecologistes, Sandrine Rousseau. Invitée de Sud Radio ce mardi 30 juin, l’élue a estimé, que pour le moment, «Jean-Luc Mélenchon est le mieux placé à gauche avec un programme de rupture».

«Je voudrais au moins que l’on discute avec la France insoumise», a-t-elle déclaré, ajoutant : «je voudrais avoir un parti qui comprenne la situation et soit à la hauteur de ses responsabilités dans le moment et j’ai l’impression que nous n’y sommes pas tout à fait».

Un point de vue partagé par Benjamin Lucas. Le député Génération.s, qui siège avec les Ecologistes à l’Assemblée nationale, a estimé qu’il fallait convaincre Jean-Luc Mélenchon mais aussi tous ceux qui font cavalier seul de s’allier derrière une seule candidature à gauche.

Beaucoup plus radical, Philippe Poutou, plusieurs fois candidat à la présidentielle pour son parti le NPA (Nouveau Parti anticapitaliste), a indiqué ce lundi 29 juin, ne pas se présenter en 2027, préférant soutenir directement Jean-Luc Mélenchon.

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A gauche, les candidatures se multiplient et le Parti socialiste, qui ne souhaite plus d’alliance nationale avec LFI organisera en octobre sa primaire. 

Politiqueprésidentielle 2027GaucheJean-Luc MélenchonSandrine Rousseau

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