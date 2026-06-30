Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Prêt vert, adaptation des logements, équipement des services publics… Que contient le «plan clim» présenté par le Rassemblement national ce mardi

Le Rassemblement national prévoit, en cas d'accession à l'Elysée en 2027, un investissement de 20 milliards d'euros en deux quinquennats. [Thibaud MORITZ / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

Les députés du Rassemblement national ont présenté ce mardi leur «plan clim». Celui-ci vise l’investissement de 20 milliards d’euros, en deux quinquennats afin de rénover et d'équiper les logements des particuliers et les services publics pour faire face aux épisodes de fortes chaleurs. 

«La lutte contre le réchauffement climatique a toujours été en haut de la pile de nos préoccupations». C’est par ces mots que le député Jean-Philippe Tanguy a débuté la présentation du «plan clim», établi par le Rassemblement national. Selon l’élu de la Somme, celui-ci vise à réagir face aux épisodes de canicules, comme celui que la France vient de subir, et que mettra en place «le président ou la présidente», en cas de victoire à la présidentielle de 2027. 

Considérant que «la chaleur tue» et «pèse sur l’économie», le porte-parole du RN Thomas Ménagé a détaillé ce plan, qui prévoit un investissement de 20 milliards d’euros. Celui-ci a déploré «les mesures d’adaptation passive», imposée par le gouvernement, «sans alternatives». «A un moment donné, il est nécessaire de comprendre que la climatisation est la seule solution», a-t-il déclaré. «Elle est également un investissement qui rapportera à l’État et nous permettra de garder notre qualité de vie», a-t-il ajouté.

Un prêt vert à taux zéro

Concrètement, le «plan clim» entend proposer un «prêt vert à taux zéro» qui vise à «permettre aux Français de rénover leur logement», notamment par l’installation de pompes à chaleur réversibles, qui chauffent l’hiver et rafraichissent l’été. Comme gage de remboursement, le député Thomas Ménagé a indiqué que les bénéficiaires n’auraient à rembourser «uniquement le gain en économie d’énergie». 

Le parti promet également de «donner la possibilité de climatiser une ou plusieurs pièces de son logement» par des prêts remboursables à hauteur de «20 euros maximum par mois». 

«Permettre à chaque Français de se rafraîchir chez lui est un enjeu majeur de santé publique. C'est au domicile que les personnes les plus fragiles succombent à la chaleur. Équiper les logements, c'est à la fois éviter des décès à domicile et désengorger les hôpitaux», a ajouté le parlementaire.

Un investissement en deux quinquennats

Pour développer ce «plan clim», le Rassemblement national mise sur deux quinquennats. En effet, selon Thomas Ménagé, le premier vise à investir «10 milliards d’euros pour les établissements les plus vulnérables», à savoir «les crèches, les EHPAD, les hôpitaux, les établissements scolaires et les transports publics».

Sur le même sujet «Le Rassemblement national est la force motrice des amoureux de la France et des patriotes», affirme Jean-Philippe Tanguy Lire

Puis, à l’occasion d’un «second quinquennat», le parti investira à nouveau 10 milliards d’euros pour les autres services publics. «L'objectif est de porter la France au niveau du taux d’équipement de l'Italie (60%). Notre politique rompra avec les règlementations RE2020 élaborées sous Édouard Philippe et appliquées depuis le 1er janvier 2022, ainsi que tous les avatars bureaucratiques anti-climatisation (dont le DPE)», a précisé le parti dans un communiqué. 

PolitiqueclimatisationRassemblement nationalréchauffement climatique

À suivre aussi

Assemblée nationale : suivez en intégralité la séance des Questions au gouvernement
Présidentielle 2027 : «Jean-Luc Mélenchon rentre sur un terrain qui est celui de l’extrême droite», déclare le patron du PS Olivier Faure
Présidentielle 2027 : plusieurs figures de la gauche appellent à dialoguer avec Jean-Luc Mélenchon

Ailleurs sur le web

Dernières actualités