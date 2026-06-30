Prêt vert, adaptation des logements, équipement des services publics… Que contient le «plan clim» présenté par le Rassemblement national ce mardi

Les députés du Rassemblement national ont présenté ce mardi leur «plan clim». Celui-ci vise l’investissement de 20 milliards d’euros, en deux quinquennats afin de rénover et d'équiper les logements des particuliers et les services publics pour faire face aux épisodes de fortes chaleurs.

«La lutte contre le réchauffement climatique a toujours été en haut de la pile de nos préoccupations». C’est par ces mots que le député Jean-Philippe Tanguy a débuté la présentation du «plan clim», établi par le Rassemblement national. Selon l’élu de la Somme, celui-ci vise à réagir face aux épisodes de canicules, comme celui que la France vient de subir, et que mettra en place «le président ou la présidente», en cas de victoire à la présidentielle de 2027.

Considérant que «la chaleur tue» et «pèse sur l’économie», le porte-parole du RN Thomas Ménagé a détaillé ce plan, qui prévoit un investissement de 20 milliards d’euros. Celui-ci a déploré «les mesures d’adaptation passive», imposée par le gouvernement, «sans alternatives». «A un moment donné, il est nécessaire de comprendre que la climatisation est la seule solution», a-t-il déclaré. «Elle est également un investissement qui rapportera à l’État et nous permettra de garder notre qualité de vie», a-t-il ajouté.

Un prêt vert à taux zéro

Concrètement, le «plan clim» entend proposer un «prêt vert à taux zéro» qui vise à «permettre aux Français de rénover leur logement», notamment par l’installation de pompes à chaleur réversibles, qui chauffent l’hiver et rafraichissent l’été. Comme gage de remboursement, le député Thomas Ménagé a indiqué que les bénéficiaires n’auraient à rembourser «uniquement le gain en économie d’énergie».

Le parti promet également de «donner la possibilité de climatiser une ou plusieurs pièces de son logement» par des prêts remboursables à hauteur de «20 euros maximum par mois».

«Permettre à chaque Français de se rafraîchir chez lui est un enjeu majeur de santé publique. C'est au domicile que les personnes les plus fragiles succombent à la chaleur. Équiper les logements, c'est à la fois éviter des décès à domicile et désengorger les hôpitaux», a ajouté le parlementaire.

Un investissement en deux quinquennats

Pour développer ce «plan clim», le Rassemblement national mise sur deux quinquennats. En effet, selon Thomas Ménagé, le premier vise à investir «10 milliards d’euros pour les établissements les plus vulnérables», à savoir «les crèches, les EHPAD, les hôpitaux, les établissements scolaires et les transports publics».

Puis, à l’occasion d’un «second quinquennat», le parti investira à nouveau 10 milliards d’euros pour les autres services publics. «L'objectif est de porter la France au niveau du taux d’équipement de l'Italie (60%). Notre politique rompra avec les règlementations RE2020 élaborées sous Édouard Philippe et appliquées depuis le 1er janvier 2022, ainsi que tous les avatars bureaucratiques anti-climatisation (dont le DPE)», a précisé le parti dans un communiqué.