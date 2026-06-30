Retour de la canicule : que faut-il redouter ce week-end du 4 et 5 juillet ?

Alors que la vague de chaleur exceptionnelle qu’a connue la France n’est toujours pas officiellement terminée, un nouvel épisode caniculaire pourrait bien se produire le week-end prochain. Les risques sont particulièrement élevés dans le sud du pays.

Après l’épisode caniculaire d’une rare intensité qui s’est abattu pendant une dizaine de jours sur la France, le mercure est quelque peu redescendu, offrant un répit bienvenu. Cette période d’accalmie ne pourrait être que de courte durée. En effet, le pays va «sans doute» connaître un nouvel épisode de canicule dès ce week-end, selon Météo-France. Il est toutefois trop tôt pour pouvoir en estimer la durée ou l’intensité.

La journée du samedi 4 juillet sera fortement ensoleillée, notamment sur la partie sud du pays. La ville de Perpignan verra 34 °C s’afficher sur les thermomètres, tandis qu’il fera 33 °C à Toulouse et Montpellier. Les températures seront également élevées dans le centre du territoire, avec 30 °C attendus à Bourges et Auxerre.

Dimanche, le soleil régnera d’autant plus sur l’entièreté du territoire. C’est à Bordeaux qu’il fera le plus chaud, les températures estimées atteignant 35 °C. De fortes chaleurs seront également ressenties à Montpellier, Toulouse et Montélimar, avec 34 °C. Le nord du pays connaîtra une forme de fraîcheur avec 26 °C à Lille ou encore Amiens.

Des risques élevés sur la moitié sud de l’Hexagone

«A partir de vendredi et du week-end prochain, on s'attend à nouveau à des températures plus élevées avec des conditions anticycloniques depuis le sud du pays», a ainsi fait savoir Patrick Galois, prévisionniste auprès de Météo-France. Un anticyclone se caractérise par une zone de haute pression atmosphérique. A l’image d’un ballon plein qui se dégonfle, de l’air s’échappe par les côtés, avant de descendre vers le sol en échauffant et en asséchant l’atmosphère.

Ces conditions favorisent donc le beau temps, voire l’apparition de chaleurs caniculaires, comme ce peut être le cas ce week-end. Ainsi, les températures seront «très élevées, sans doute au-dessus de 35 °C», a indiqué Patrick Galois, précisant toutefois que toutes les régions ne «seront pas forcément concernées». Samedi 4 et dimanche 5 juillet, les risques s’avèrent plus particulièrement élevés sur la moitié sud de l’Hexagone, la probabilité de vigilance orange canicule se situant entre 30% et 70%, selon un document de Météo-France.

Des facteurs aggravants

Ces prévisions surviennent alors que le pays vient de connaître une vague de chaleur exceptionnelle, laquelle n'est toujours pas officiellement terminée. Pour cause, quatre départements du Sud-Est restent en vigilance orange pour la canicule, mardi et mercredi.

Fait alarmant, le bref répit que vivent certaines régions du territoire ne pourrait pas suffire à refroidir les sols. Pendant la transition moins chaude qui s’est opérée entre les deux épisodes caniculaires, des épisodes pluvieux soutenus n’ont pas été observés. Cela constitue un «phénomène aggravant», selon le prévisionniste Patrick Galois, qui relève «une augmentation de la sécheresse des sols dès cette semaine avec une augmentation des risques d'incendie».

Lundi, le Premier ministre Sébastien Lecornu a évoqué la possibilité d’une nouvelle canicule, affirmant que les dispositifs mis en place pour ces chaleurs historiques avaient bien «tenu». Le 24 juin dernier, la ministre de la Transition écologique, Monique Barbut, avait également mentionné un scénario de Météo-France faisant état de «fortes probabilités» d'un retour «de chaleurs extrêmes», ce, jusqu'au 14 juillet.