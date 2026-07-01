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Canicule : Manuel Bompard annonce que LFI co-signera la motion de censure des Ecologistes

La motion de censure vise «l'impréparation du gouvernement face à la canicule». [Adnan Farzat / NurPhoto / NurPhoto via AFP]
Par Quitterie Desjobert
Publié le - Mis à jour le
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Les Ecologistes ont annoncé leur volonté de déposer une motion de censure à l’encontre du gouvernement pour dénoncer son «impréparation face à la canicule». Ce mercredi 1er juillet, Manuel Bompard a indiqué que la France insoumise co-signerait cette dernière.

Le gouvernement Lecornu en danger ? Manuel Bompard a annoncé ce mercredi 1er juillet sur France 2 que la France insoumise allait soutenir la motion de censure que les Ecologistes doivent déposer aujourd’hui à l’encontre du gouvernement.

«Non seulement nous allons voter cette motion de censure mais nous allons aussi la co-signer», a ainsi déclaré le coordinateur du parti de Jean-Luc Mélenchon, précisant que cette dernière «devrait être examinée en début de semaine prochaine».

«La canicule que l’on a vécue la semaine dernière, on ne pouvait pas dire que l’on ne pouvait pas s’y attendre et il y a eu un niveau d’impréparation qui a conduit à des situations absolument inacceptables», a dénoncé Manuel Bompard.

Pour rappel, la présidente du groupe écologiste à l’Assemblée nationale, Cyrielle Chatelain, avait annoncé cette motion de censure ce mardi 30 juin lors de la session de questions au gouvernement.

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«Il y aura une commission d'enquête et il y aura une censure. Vous n'êtes pas à votre place», avait-elle lancé au Premier ministre lors de cet échange tendu. «Sous votre gouvernement, la canicule s'est transformée en violence politique», avait-elle fustigé. 

PolitiqueCaniculemotion de censureLa France insoumisemanuel bompard

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