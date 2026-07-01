Canicule : voici le seul département placé en vigilance jaune ce jeudi

Le prévisionniste Météo-France a placé un seul département en vigilance jaune canicule ce jeudi 2 juillet. Mais les craintes d’un retour des fortes chaleurs se fait de plus en plus présent.

Prudence dans ce territoire. Tout juste sortie d’un épisode de fortes chaleurs, la France craint un retour d’une augmentation des températures. Dans ce cadre, le département de l’Hérault a été placé en vigilance jaune canicule pour la journée du jeudi 2 juillet par Météo-France.

La température pourrait atteindre jusqu’à 36 °C à Montpellier, 35 C dans la commune de Gignac, 34 °C à Mèze ou encore 33 °C à Béziers. En parallèle, 4 départements ont été placés en vigilance orange canicule.

Un nouvel épisode caniculaire pourrait bien se produire le week-end prochain. Les risques sont particulièrement élevés dans le sud du pays.