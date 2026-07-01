Canicule : voici les 4 départements placés en vigilance orange ce jeudi

Alors que la France craint un nouvel épisode de fortes chaleurs ces prochains jours, 4 départements ont été placés en vigilance orange pour des risques de canicule ce jeudi 2 juillet.

Une hausse du mercure qui inquiète. Après avoir traversé une importante vague de chaleurs la semaine dernière, la température pourrait de nouveau grimper dans certains territoires.

Ce jeudi 4 départements ont été placés en vigilance orange pour des risques de canicule par Météo-France. Cette alerte concerne les Alpes-Maritimes, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse et le Var.

Le début d’une nouvelle vague de chaleur ?

Les températures ont à peine commencé à descendre en France que déjà Météo-France annonce à partir de ce week-end un troisième épisode de fortes chaleurs en à peine plus d'un mois, risquant d'éprouver davantage des organismes et des infrastructures déjà mises à mal. La France va connaître «sans doute un nouvel épisode caniculaire à partir de ce weekend», a indiqué mardi à l'AFP le prévisionniste de Météo-France Patrick Galois, sans toutefois pouvoir en estimer pour le moment la durée ou l'intensité.

«A partir de vendredi et du weekend prochain, on s'attend à nouveau à des températures plus élevées, sans doute au-dessus de 35 °C», avec des «conditions anticycloniques depuis le sud du pays», a-t-il dit. «Toutes les régions ne seront pas forcément concernées», a-t-il précisé.

Santé publique France recense un millier de décès de plus que la normale depuis le 24 juin, et 300 «en excès» du 24 au 28 mai, date du premier pic de chaleur précoce subi par le pays. Un premier bilan sans doute appelé à s'alourdir.