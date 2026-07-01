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Canicule : voici les 5 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Le prévisionniste Météo-France a placé cinq départements en vigilance jaune canicule ce jeudi 2 juillet. Mais les craintes d’un retour des fortes chaleurs se fait de plus en plus présent. 

Prudence dans ces territoires. Tout juste sortie d’un épisode caniculaire, la France anticipe un retour des fortes chaleurs dès ce week-end. Dans ce cadre, cinq départements ont été placés en vigilance jaune canicule par Météo-France de 6h à minuit ce jeudi 2 juillet. 

Dans le détail, il s'agit de l'Hérault, du Var, des Alpes-Maritimes, de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse. 

«Au lever du jour, le thermomètre affiche de 12 à 16 °C, jusqu'à 20 à 22 sur l'arc méditerranéen. Les maximales atteignent 20 à 21 degrés sur les côtes de Manche, de 25 à 30 dans l'intérieur du pays, de 30 à 34 autour de la Méditerranée, jusqu'à 35 ou 36 sur l'arrière-pays varois et héraultais», a prévu Météo-France pour ce jeudi.

Sur le même sujet Pourquoi parle-t-on de canicule en cas de fortes chaleurs ? Lire

Un nouvel épisode caniculaire pourrait bien se produire le week-end prochain. Les risques sont particulièrement élevés dans le sud du pays.

vigilance météoCanicule

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