Délai maximal pour enquêter, réclusion criminelle, information aux parents… Le Conseil des ministres renforce le projet de loi visant à protéger les enfants

Le Conseil des ministres a adopté ce mercredi une «lettre rectificative» relative au projet de loi sur la protection des mineurs. Celle-ci proposition notamment de «fixer un délai maximal de trois mois» à la réalisation des enquêtes pour crimes sexuels sur des enfants.

«Chaque enfant doit pouvoir grandir en sécurité». Ce mercredi 1er juillet, le Premier ministre Sébastien Lecornu a présenté ce mercredi en conseil des ministres une «lettre rectificative» au projet de loi sur la protection des mineurs. Sur X, le chef du gouvernement s’est félicité de l’examen à venir de ce texte, qui fait suite notamment au meurtre de Lyhanna, 11 ans. Il sera soumis à partir du 15 juillet à l’Assemblée nationale.

Dans le détail, celui-ci vise à fixer un délai maximal de trois mois pour réaliser les actes essentiels des enquêtes sur les crimes sexuels commis contre des mineurs et entendre le mis en cause.

Mais aussi de porter à la réclusion criminelle à perpétuité la peine encourue pour les violeurs en série de mineurs de moins de 15 ans, ou encore de supprimer le caractère automatique de certaines remises en liberté anticipées pour les auteurs d’infractions sexuelles.

Ce projet de loi ambitionne également de «garantir aux parents une information sur l’identité des personnes qui encadrent leurs enfants dans les accueils périscolaires».

Chaque enfant doit pouvoir grandir en sécurité. C’est le devoir de la République.



Le Conseil des ministres a adopté aujourd’hui une lettre rectificative au projet de loi relatif à la protection des enfants. Concrètement, nous proposons de :



• fixer un délai maximal de trois… — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) July 1, 2026

Un texte élargi

Présenté en Conseil des ministres fin mai, le texte initialement centré sur le secteur de la protection de l'enfance, elle-même en crise profonde, a été élargi une première fois après le scandale des violences sexuelles dans le périscolaire à Paris.

Après l'émotion suscitée par l'affaire Lyhanna, du nom de la collégienne de 11 ans retrouvée morte dans le Gers début juin, et les dysfonctionnements judiciaires mis au jour concernant le suspect principal, le gouvernement a promis l'ajout de nouvelles mesures.

Devant cette commission, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a dit mardi vouloir opérer un «point de bascule» et «faire passer l'intérêt de l'enfant avant l'intérêt des parents». Le garde des Sceaux a indiqué que quelque 88.000 plaintes pour violences sexuelles contre les enfants sont actuellement réexaminées par les services d'enquête.