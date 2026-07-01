Isabelle Adjani jugée pour fraude fiscale : l'actrice condamnée à 10 mois de prison avec sursis et 10.000 euros d'amende

En avril dernier, le parquet général de Paris avait requis une peine de 18 à 24 mois de prison et 250.000 euros d'amende contre Isabelle Adjani, avec exécution provisoire, pour fraude fiscale aggravée et blanchiment. Jugée en appel ce mercredi 1er juillet, l’actrice a finalement été condamnée à 10 mois de prison avec sursis et 10.000 euros d'amende.

Jugée depuis 2023 pour fraude fiscale aggravée et blanchiment, l’actrice française Isabelle Adjani a été condamnée ce mercredi à 10 mois de prison avec sursis et à payer une amende de 10.000 euros. Le parquet avait initialement requis 18 à 24 mois de prison et une amende 250.000 euros à son encontre.

En avril dernier, après avoir été absente de son premier procès en 2023, la star avait «pu assister aux débats et répondre aux questions de la cour» mais «sans modifier l'analyse juridique des faits», selon l'avocat général Laurent Couderc, qui a demandé la «confirmation totale du jugement de première instance».

«Je me demande s'il n'y a pas une forme d'animosité personnelle à mon endroit», avait de son côté lancé l’actrice parisienne. Elle s’était notamment défendue en affirmant ne pas être une «voleuse» mais la «proie» de «prédateurs» et une «victime d’escroqueries successives».

«Je vais être honnête, je n'ai jamais rempli une fiche d'impôt. Et heureusement, car ça aurait été désastreux (...). J'ai la phobie des papiers», avait notamment exliqué Isabelle Adjani.

L'artiste de 70 ans avait été condamnée en première instance pour s'être fictivement domiciliée au Portugal en 2016 et 2017, avoir dissimulé une donation en prêt en 2013 et pour avoir également fait transiter une somme via les États-Unis en 2014.

De nombreuses dettes accumulées

«Mes affaires, je les ai confiées à des gens pour qu'elles soient gérées en bonne et due forme», s’était-elle justifiée, rejetant ainsi la faute sur ses conseillers fiscaux.

Elle accuse également ceux qui auraient abusé de sa confiance, à savoir l'un des gérants de sa société Isia Films et son ex-compagnon, le médecin Stéphane Delajoux, qu'elle soupçonne «d'avoir euthanasié sa mère».

Concernant sa domiciliation à Carcavelos, au centre du Portugal, l'actrice avait expliqué avoir «toutes ses affaires» là-bas, mais «ne pas être ancrée», ni «confinée à résidence». Pour l’avocat général, il s’agit donc purement d’une domiciliation «fictive».

«Il est évident qu'elle était résidente en France avec une résidence non habituelle au Portugal», avait également fait valoir Maître Ralph Boussier, l'avocat de la Direction générale des finances publiques (DGFiP).

Selon lui, «Toute (sa) vie fiscale est un habillage permanent, on saute d'une dette à une autre, de gentils donateurs vous donnent un appartement gratuit ou 2 millions d'euros».

Au sujet de ce don, versé par Mamadou Diagna Ndiaye, un homme d'affaires et ami de l'actrice, celle-ci avait démenti à nouveau avoir cherché à masquer une «donation déguisée» pour échapper à 1,2 million d'euros de droits de mutation. Isabelle Adjani aurait par ailleurs déjà remboursé 1,3 million d'euros.

L'un de ses avocats, Maître David Lepidi, a plaidé la relaxe, en dénonçant notamment «le manque d'empathie» du ministère public.