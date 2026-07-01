Les images impressionnantes de l’incendie qui a ravagé au moins 900 hectares dans l’Aude et dans l’Hérault (vidéos)

Un an après l'incendie du massif des Corbières, le sud de la France est à nouveau frappé par un feu d'ampleur parti mercredi après-midi de l'Hérault avant de rapidement se propager au département voisin de l'Aude sous l'effet de la sécheresse et du vent, combattu par des centaines de pompiers.

Un brasier qui s’étend à perte de vue. Un incendie s’est déclaré dans l »Hérault avant de se propager dans l’Aude ce mercredi après-midi, brûlant ainsi plusieurs centaines d’hectares avant d’être maitrisé en début de soirée.

ALERTE - Un très important feu de forêt est en cours entre les départements de l’Hérault et de l'Aude, qui a déjà parcouru plus de 800 hectares.

De nombreux habitants sont évacués, alors que des villages sont menacés, notamment à Pouzols-Minervois et Mailhac. Des centaines de… pic.twitter.com/J4leCUsCEb — Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 1, 2026

Vers 20h, le feu avait déjà parcouru 900 hectares, dont 700 dans l'Aude, ont indiqué les pompiers de ce département qui, comme cinq autres, était placé mercredi en «danger très élevé» d'incendie par Météo-France. Vers 20h30, «la situation est malgré tout stabilisée et le feu ne progresse plus» même s'il n'est «pas fixé» a précisé la préfecture de l'Aude.

L'incendie, survenu alors qu’un nouvel épisode caniculaire se profile, arrive au moment où le Premier ministre, Sébastien Lecornu, doit se rendre à Marseille jeudi pour présider une nouvelle cellule interministérielle de crise dédiée à la canicule, aux feux et à l'indispensable adaptation pour y faire face.

Des rafales de vent qui favorisent la propagation des flammes

Le feu s'est déclaré vers 16h30 autour d'Oupia (Hérault), à une trentaine de kilomètres au nord de Narbonne, avant de se déplacer «rapidement dans le nord-est de l'Aude dans des conditions climatiques défavorables», a précisé la préfecture de l'Aude.

Incendie dans l'Aude - Point de situation à 20h30



⚠️ Évitez le secteur pour faciliter l'intervention des secours

📵 Ne surchargez pas les lignes d'#urgence inutilement

🚒 Respectez les consignes des pompiers

📢 Restez informés via les sources officielles et ne relayez pas de… pic.twitter.com/aujbg7iui4 — Préfet de l'Aude🇫🇷 (@Prefet11) July 1, 2026

Aux températures d'une trentaine de degrés se sont ajoutées d'importantes rafales de vent qui ont soufflé mercredi dans la région, favorisant la propagation du feu sur une végétation basse et très sèche composée majoritairement de pinède et donc très inflammable.

🔴 L’#incendie du Minervois dans l’#Hérault est hors de contrôle. Des flammes de plusieurs dizaines de mètres de haut se propagent à une vitesse impressionnante sous l’effet de la forte tramontane. Des habitations sont menacées dans le secteur Oupia - Mailhac - Pouzols-Minervois… pic.twitter.com/pT1yeWdz7a — InfOccitanie (@infoccitanie) July 1, 2026

Quelque 420 pompiers des deux départements sont engagés, aidés par des renforts du Tarn, ainsi qu'une trentaine de gendarmes. En parallèle, près de 200 personnes ont été évacuées au sein des communes de Pouzoles-Minervois et Mailhac (Aude).

🔴 Images exceptionnelles des moyens aériens en direct de l’#incendie à #Mailhac à la frontière #Aude et #Hérault où le niveau de précision des pilotes permet de préserver des habitations 🔥 pic.twitter.com/Eqcpyh0QIO — InfOccitanie (@infoccitanie) July 1, 2026

«D’importants moyens sont mobilisés dans les deux départements. Pour l’Aude, sont actuellement mobilisés 280 sapeurs-pompiers, 11 Groupes d’intervention feux de forêt, 2 Dash, 4 Canadairs, 1 hélicoptère bombardier d’eau ainsi qu’une trentaine de gendarmes», a précisé la préfecture de l’Aude.

Le souvenir douloureux du méga-incendie des Corbières

Cet incendie, le premier de cette ampleur en France cette année, ravive le douloureux souvenir du méga-incendie du massif des Corbières, le pire sur le pourtour méditerranéen français depuis un demi-siècle, qui avait parcouru en août 2025 environ 17.000 hectares, en en brûlant plus de 11.000, au sud-ouest de Narbonne, non loin de ce nouveau sinistre.

Il avait causé la mort d'une femme de 65 ans qui n'avait pas pu quitter son logement à temps et fait plusieurs blessés.

Plusieurs autres feux se sont déclarés mercredi principalement dans le sud de la France et ont mobilisé des centaines de pompiers.

Face au risque incendie, de nombreux massifs forestiers, notamment du Var et des Bouches-du-Rhône, étaient interdits d'accès mercredi. Dans ce dernier département, 22 des 25 massifs seront jeudi fermés et leur accès totalement prohibé.