Orages : voici les 17 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Météo-France a placé 17 départements de l'est du pays en vigilance jaune «orages» pour la première journée de ce mois de juillet.

Des éclairs en prévision. 17 départements de l’est du pays sont visés par une vigilance jaune de Météo-France pour des risques d'orages au cours de la journée de ce mercredi 1er juillet.

Sont concernés par cette vigilance : l'Ain, La Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Bas-Rhin, les Vosges, la Haute-Marne, la Haute-Saône, Doubs, le Bas-Rhin, le Jura, la Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère, les Alpes-Maritimes et la Haute-Corse et les Terr.de Belfort.

Météo France

4 départements en alerte canicule orange

En parallèle, Météo-France a maintenu quatre départements du sud-est en vigilance orange canicule et onze autres en vigilance jaune pour le même risque météorologique.

L’agence nationale de météorologie prévoit que les orages éclatent dans l’après-midi dans les régions concernées. Côté températures, les maximales ne dépasseront pas les 30 °C dans ces départements.