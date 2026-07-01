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Orages : voici les deux départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Concernant la journée de ce jeudi 2 juillet, les prévisionnistes de Météo-France ont placé deux départements en vigilance jaune pour des risques d’orages.

Un épisode orageux est à prévoir dans certains territoires du sud-est de la France. La prudence sera donc de mise ce jeudi 2 juillet pour les deux départements que l’Institut national de météorologie, Météo-France, a placés en vigilance jaune pour des risques d’orages.   

Alors que «les conditions sont instables sur la Corse, des averses orageuses se produisent en matinée, plus concentrées l'après-midi sur le sud de l'île», écrit Météo-France dans son bulletin, les deux départements de l'île de Beauté : la Haute-Corse et la Corse-du-Sud, sont ainsi placés sous cette vigilance.

© Météo-France

Cette vigilance devrait ainsi s'étendre sur une bonne partie de la journée, débutant à 4h durant cette nuit, avant d'être levée plus tard vers 16h.

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Quatre départements ont par ailleurs été placés en vigilance orange pour des risques de canicules par l'agence météorologique française.

Toutes les dernières informations à propos des alertes météorologiques sont à retrouver sur CNEWS, ici.

Météovigilance météoorages

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