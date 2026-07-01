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Orange : l'opérateur téléphonique brièvement en panne ce mercredi, deuxième incident du même type en trois jours

Orange a déjà été victime d’une panne nationale sur son réseau mobile et sur Internet, ce lundi 29 juin. [© Eric Piermont / AFP/Archives]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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L’opérateur téléphonique Orange était de nouveau affecté par une panne ce mercredi 1er juillet. Après la première de lundi, la récidive passe mal auprès des clients.

Un autre dysfonctionnement chez Orange. Ce mercredi 1er juillet, les services de l’opérateur sont retombés en panne, selon Downdetector, le site qui recense les problèmes de sites et applications. Ce dernier peut constater que des centaines de signalements ont été alertés ce matin depuis 8 h.

Selon de nombreux utilisateurs sur X, les lignes téléphoniques étaient hors service L’opérateur a annoncé que l’incident est désormais terminé, que cela n’avait duré «qu'une» heure.

«Un dysfonctionnement technique a affecté ponctuellement notre réseau mobile ce matin à partir de 8 h 15. Certains appels mobiles ont pu être perturbés. Les équipes d’Orange se sont mobilisées et les actions correctives engagées ont permis un retour à la normale. Nous présentons nos excuses aux clients concernés», a indiqué l'entreprise.

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Pour rappel, Orange avait déjà été victime d’une panne nationale sur son réseau mobile et sur Internet, ce lundi 29 juin.

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