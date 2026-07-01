Pourquoi le coût d’une aide à domicile va-t-il augmenter à partir de mercredi pour 350.000 Français ?

A partir de ce mercredi 1er juillet, les Français de moins de 80 ans ne pourront plus bénéficier d’une exonération automatique de cotisations patronales pour employer une aide à domicile. Une décision prise par le gouvernement, qui espère réaliser une économie de 100 millions d’euros.

Une mesure qui concerne près de 350.000 employeurs particuliers. A compter de ce mercredi 1er juillet, le seuil ouvrant droit à une exonération automatique de cotisations patronales pour l’emploi d’une aide à domicile augmente.

En effet, un décret datant du 8 avril 2026, relève de 70 à 80 ans ce seuil d’âge. Avant ce mercredi, tout particulier de plus de 70 ans bénéficiait automatiquement d’une exonération sur les salaires versés à son aide à domicile, sans tenir compte d’un quelconque niveau de revenus.

Seuls les seniors percevant l’allocation personnalisée pour l’autonomie (APA) ou la prestation de compensation du handicap (PCH) échappent à cette application.

Initialement, ce décret devait entrer en en vigueur dès le 1er janvier 2026. Son application a cependant été repoussée en raison notamment de la colère du secteur. Par cette mesure, le gouvernement espère réaliser une économie d’environ 100 millions d’euros.

Selon une source du ministère du Travail à l’AFP en avril dernier, l’exécutif a jugé anormal que le dispositif serve de «niche sociale pour permettre à certaines personnes, sur la base d’un simple critère d'âge, et donc sans critère de revenu ni de fragilité, de ne rien payer pour la protection sociale de leurs employés à domicile».