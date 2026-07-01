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Pourquoi le coût d’une aide à domicile va-t-il augmenter à partir de mercredi pour 350.000 Français ?

Le gouvernement entend faire 100 millions d'économies. [© Aline MORCILLO/Hans Lucas/AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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A partir de ce mercredi 1er juillet, les Français de moins de 80 ans ne pourront plus bénéficier d’une exonération automatique de cotisations patronales pour employer une aide à domicile. Une décision prise par le gouvernement, qui espère réaliser une économie de 100 millions d’euros. 

Une mesure qui concerne près de 350.000 employeurs particuliers. A compter de ce mercredi 1er juillet, le seuil ouvrant droit à une exonération automatique de cotisations patronales pour l’emploi d’une aide à domicile augmente. 

En effet, un décret datant du 8 avril 2026, relève de 70 à 80 ans ce seuil d’âge. Avant ce mercredi, tout particulier de plus de 70 ans bénéficiait automatiquement d’une exonération sur les salaires versés à son aide à domicile, sans tenir compte d’un quelconque niveau de revenus. 

Seuls les seniors percevant l’allocation personnalisée pour l’autonomie (APA) ou la prestation de compensation du handicap (PCH) échappent à cette application.

Initialement, ce décret devait entrer en en vigueur dès le 1er janvier 2026. Son application a cependant été repoussée en raison notamment de la colère du secteur. Par cette mesure, le gouvernement espère réaliser une économie d’environ 100 millions d’euros. 

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Selon une source du ministère du Travail à l’AFP en avril dernier, l’exécutif a jugé anormal que le dispositif serve de «niche sociale pour permettre à certaines personnes, sur la base d’un simple critère d'âge, et donc sans critère de revenu ni de fragilité, de ne rien payer pour la protection sociale de leurs employés à domicile».

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