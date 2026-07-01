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Présidentielle 2027 : Edouard Philippe estime que «ce serait dangereux» que Gabriel Attal et lui soient candidats

Edouard Philippe craint un second tour entre les deux extrêmes. [Magali Cohen / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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L’ancien Premier ministre et candidat à la présidentielle 2027, Edouard Philippe, est revenu ce mercredi 1er juillet sur la multiplication des candidatures dans cette course à l’Elysée. Il a notamment estimé qu’il «serait dangereux» que les voix se dispersent entre Gabriel Attal et lui.

Des candidats, oui mais pas trop. Invité de RTL ce mercredi 1er juillet, Edouard Philippe a abordé sa candidature à l’élection présidentielle de 2027. Le maire du Havre a notamment abordé la question de Gabriel Attal.

«La multiplication des candidatures au début de l'élection, elle est très légitime (...) C'est normal que les gens le fassent s'ils ont envie de le faire, s'ils ont envie de dire des choses», a estimé Edouard Philippe.

Toutefois, «entre novembre et février, il va falloir que chacun mesure bien, moi y compris, le risque que représenterait un trop grand nombre de candidats dans le même espace politique», a-t-il tempéré. 

En effet, selon lui, trop de candidats d’une même sensibilité politique entraîne un «risque d’élimination» très fort qui conduirait à un «cauchemar absolu», c’est-à-dire un second tour opposant le Rassemblement national à la France insoumise.

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Ainsi, Edouard Philippe a estimé que «ce serait dangereux» pour la France que Gabriel Attal et lui maintiennent tous deux leur candidature jusqu’au bout. La sélection «va se faire dans le temps, dans un processus qui n'est pas écrit», a-t-il ajouté.

Edouard Philippe tiendra son premier grand meeting de campagne ce dimanche 5 juillet, à l’Adidas Arena de Paris.

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